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2.1兆雙11成交額創新高

經濟日報 / 記者林汪靜／綜合報導
雙11購物狂歡節今年寫下開賣30分鐘3723億元的成交紀錄。(取材自央視)
雙11購物狂歡節今年寫下開賣30分鐘3723億元的成交紀錄。(取材自央視)

大陸「雙11」銷售成績出爐。阿里巴巴旗下天貓數據顯示，累計11天的「雙11」成交金額人民幣4,982億元（約新台幣2.1兆元），年增26%。今年「雙11」呈現升級類產品熱銷、服務類消費快速增長等特點，見證大陸消費市場回暖。

京東累計11天成交金額人民幣2,715億元，再創新高，年增32%。

人民日報報導，從1日開始，就進入了大陸一年一度的「雙11」消費旺季，從大陸各大平台的成交數據來看，1日到11日，線上線下零售市場銷售規模再創新高。天貓今年「雙11」參與品牌達到25萬個，參與商家500萬家，折扣商品達到1,600萬款，是去年的1.6倍。

阿里巴巴旗下實體店銀泰百貨則在今年「雙11」打造近百場線下嘉年華，讓用戶能實現全面吃喝玩樂享的優質消費體驗；銀泰百貨有4,740位導購人員參與零售直播，導購直播和店內直播超過4,000場；1日到9日，銀泰百貨15家新零售店「雲店」銷售額是去年同期的2.5倍。

今年大陸「雙11」，升級類商品熱銷、服務類消費快速增長。在京東商城，海爾、美的、格力、華為等大陸主流3C家電品牌成交金額都以「秒」速超過人民幣1億元。

雙11 直播 人民幣

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