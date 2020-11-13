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中芯：華為訂單缺口 還沒填滿

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
中芯聯合CEO梁孟松透露，14奈米在去年第4季量產後，良率已達業界量產水準，第二代先進工藝技術N+1，正在做客戶產品驗證，進入小量試產。（歐新社）
中芯聯合CEO梁孟松透露，14奈米在去年第4季量產後，良率已達業界量產水準，第二代先進工藝技術N+1，正在做客戶產品驗證，進入小量試產。（歐新社）

中芯聯合CEO梁孟松透露，14奈米在去年第4季量產後，目前良率已達業界量產水準，第二代先進工藝技術N+1，正在做客戶產品驗證，目前進入小量試產，產品應用主要為高性能運算。對於主要客戶華為被封殺後空出的產能，他估計要兩到三季才能填滿。

對於美國封殺的影響，中芯CEO趙海軍表示，部分美產設備和材料的交付有延期；由於建造晶圓代工廠所需設備工具都沿用美國設備，因此美國出口管制對8吋、12吋等成熟技術和先進技術都有影響，在供應方面需經過美國審核批准流程。

中芯11日公布前三季財報營收208億元年增30.2%，淨利潤30.8億元，年增168%，梁孟松昨（12）日在財報電話會議中指出，相比於14奈米的晶片，N+1晶片技術功耗降低57%，邏輯面積小63%，SOC（系統級晶片）面積減少55%，而這些指標就相當於7奈米晶片的指標參數。

中芯採用N+1，就不需要EUV光刻機，利用目前的193奈米波長的光刻機，再輔以浸潤式技術，等於134奈米的波長，可以實現7奈米的精度。

科創板日報報導，對於中芯的客戶華為公司被封殺一事，梁孟松說，中芯是國際性的代工廠，公司的產能部件或技術的發展並不是針對單一客戶制定，不只在手機，在中低階的消費電子、汽車電子、AI等，中芯國際都有部件的平台。

梁孟松表示，因為有這些平台，公司一直跟十幾個客戶保持著在各平台的專案，這些客戶增量的確需要一些時間，預估兩到三個季度之內，可以把原來制定的產能填到我們需要的程度上。

中芯董事長周子學則表示，當前國際形勢日趨複雜，公司合法合規經營，對美國的出口管制表示遺憾，對公司影響可控，公司持續評估影響，目前與美國方面保持積極溝通。

陸媒分析，從中芯的財報來看，儘管受到美國管制影響，中芯仍實現較大幅度營收增長，並穩步推進研發計畫，但較先進的14奈米及28奈米制程工藝營收占比較低，美國管制長期影響仍不明朗等情況，成為中芯發展之路上，頭頂的一片烏雲。

中芯 奈米

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