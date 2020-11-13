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建人民幣金融中心 大陸多線城市爭逐

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

最新一期「中國新聞周刊」刊發文章「全球金融中心爭奪戰」認為，隨著人民幣國際化進程加快，亟須建立以人民幣為基礎的國際金融中心。中國大陸如何從金融大國進入到金融強國，或是下一階段金融發展的重點。

中新社報導，9月25日，最新一期全球金融中心指數報告（GFCI28）對全球121個全球主要金融中心進行評價和排名，全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、上海、東京、香港、新加坡、北京、舊金山、深圳、蘇黎世。　　

「要建設怎樣的國際金融中心？」上海新金融研究院副院長劉曉春指出中國大陸建設金融中心的特色問題。目前，以美元為基礎的國際金融中心一定是在紐約，以英鎊為基礎的國際金融中心一定是在倫敦，隨著人民幣國際化進程加快，亟須建立以人民幣為基礎的國際金融中心。

在劉曉春看來，人民幣國際化除了要在交易中以人民幣為主，還應實現人民幣成為外匯儲備貨幣，在國際投融資過程中，可以用人民幣貸款、發債。

開埠百年，坐鎮長三角的國際化大都市上海，有著成為國際金融中心的天然優勢，也是在中國大陸第一個提出建設國際金融中心並成為國家戰略的城市。

與此同時，中國大陸愈來愈多的一線城市和新一線城市也將建設金融中心作為發展目標。無論是早早進入榜單的大連、青島，廣州，還是後來居上的成都、杭州，西安，以及全島建設自由貿易港的海南省，或以區域金融中心自居，或以自貿區為契機整體推進，或以某一金融業態作為突破口，都紛紛加入到金融中心的爭奪戰中。

「香港和深圳，分別代表了國際金融中心的兩種模式。」在深圳市福田區金融工作局局長朱江看來，前者是純金融中心，大機構大資金，金融業務占比很大，但主要是服務金融本身。後者金融聚集和資金量相對較少，卻是真正服務於實體經濟，將金融當成了一種高端服務業。

「深港兩地，應各取所長，以深圳為通道，打通國內外資本市場。」中國國際經濟交流中心產業規劃部部長王福強說。

金融中心 人民幣

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