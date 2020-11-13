康佳擬集資300億 打造半導體產業園區

儘管大陸半導體投資案「爛尾」消息頻傳，官方也表態要整頓，但康佳集團公告擬集資人民幣300億元（約新台幣1,290億元）在南昌打造第三代半導體產業園區，盼引進半導體研發團隊及半導體初創企業入駐。

武漢弘芯被譏為大陸半導體史上最大騙局，面對半導體產業的投資亂象，大陸國家發改委日前表示，過去1年在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西等省分共有6起超過百億人民幣爆出爛尾案，部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」，試圖遏止投資過熱情緒。

不畏官方喊話，康佳集團是近期最新一樁宣布逾人民幣百億元的半導體投資案。

公司11日晚間公告，擬與南昌經開區管委會在南昌經開區管委會轄區內，共同建設半導體產業園。整個項目建設期為10年，分兩期建設，力爭建設期內總投入達人民幣300億元，其中一期項目總投入力爭達到75億元，不低於50億元，這些投資主要由半導體產業園的入園企業投資。

公告表示，公司負責在半導體產業園引進一批符合半導體產業園定位的半導體及相關產業鏈項目，並將該半導體產業園作為半導體企業孵化平台，積極引進半導體專業研發團隊及半導體初創企業入駐。

康佳集團第三代化合物半導體項目簽約儀式11日在南昌舉行。由康佳集團聯合併購的大連芯冠科技共同在南昌打造的第三代化合物半導體項目，是康佳（江西）半導體高科技產業園的一期項目，總投資達人民幣50億元。

康佳集團於2018年進軍半導體產業，透過自主研發、併購、股權投資等方式，在大陸國內外對半導體產業鏈進行布局。

香港01報導，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、北京清華大學教授魏少軍認為，大陸要成為半導體產業領袖還要很久時間，並要防止極端主義與封閉思想，大陸發展要開放，而不是國產替代思維，陸美半導體產業在競爭中合作才是好事。