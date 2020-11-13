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挖掘機變潮貨 雙11線上賣兩萬台

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國工程機械銷售模式新變化正悄然而至，各企業深耕互聯網營銷。根據阿里巴巴數據顯示，剛剛結束的「雙11」電商購物節，該平台賣了兩萬台挖掘機，成為今年爆款。

中新社報導，今年以來，工程機械企業紛加大線上營銷力度，線上營銷成為增強品牌影響力的新戰場。此前，在淘寶上搜索「壓路機」「挖掘機」，出現的都是兒童玩具。如今，主播直播賣工程機械，微信下單買挖掘機。

作為中國大陸機械製造龍頭企業，廣西柳工機械股份有限公司各產品線都在做直播。在2月5日和3月5日的兩場線上促銷活動中，柳工挖掘機業務收穫近3300輛的訂單。今年「雙11」期間，柳工產品線上營業額達8.8億人民幣。

柳工產品線上銷售只是工程機械行業銷售模式轉型的一個縮影。今年以來，三一、徐工、山河智能等眾多的工程機械企業紛紛加入直播行列，直播帶貨已然成了一種營銷新風尚。

為了讓帶貨更具吸引力，各工程機械企業高管紛紛親自上陣。山河智能「70後」董事長何清華直播帶貨曾一度火爆工程機械行業，被網友稱為「工程機械直播帶貨第一人」。柳工董事長曾安光，徐工董事長王民也加入直播帶貨隊伍。

今年受疫情影響，線上展會的剛需提升。此前，阿里巴巴國際站召開線上工業展，涵蓋機械、金屬原料、五金工具等領域，通過B2B直播、短視頻等多種形式，帶全球買家直擊中國大陸的生產車間。

「線上提供圖文、視頻、3D看廠等展示環境，我們現在足不出戶就贏得了德國、瑞典、北非等地的客戶。」山河智能裝備集團國際營銷部副總經理李莎表示。

阿里巴巴統計數據顯示，今年9月份，淘寶微型挖掘機的銷量同比增長了200%，銷售金額同比增長超過140%。今年上半年，工程機械類產品在阿里巴巴國際站的訂單數月均增速達119%。

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