聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙11當天 處理快遞6.75億件
大陸國家郵政局12日表示，根據監測數據，11月1日至11日，大陸全國郵政、快遞企業共處理快件39.65億件，其中11月11日當天共處理快件6.75億件，同比增長26.16%，再創歷史新高。
中新社報導，大陸國家郵政局預測，「雙11」期間（11月11日至16日），快遞業務量將達29.7億件，比去年同期增長28%左右，日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。
受業務量短時間內急速高量增加影響，近期珠三角、長三角、京津冀以及山東、福建、湖北、四川等快件進出量較大地區，快遞服務壓力隨之增加。
大陸國家郵政局提醒消費者，注意瞭解本地區快遞公司有關時限提醒。快遞員晝夜奔忙，負荷重，壓力大，希望消費者給予更多包容。
今年「雙11」中國大陸快遞行業加強疫情防控措施。加強對國際郵件互換局和交換站的監測，對國際郵件快件進行重點消殺，強化對冷鏈運輸服務環節和醫院、賓館等攬投服務的管控。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言