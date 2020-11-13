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雙11當天 處理快遞6.75億件

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣東省郵政管理局預計，今年「雙11」期間，廣東省郵件快件總處理量將達9億件，日均處理量將達到1.5億件。圖為廣州市快遞員在快遞網點整理將要派送的快件。（中新社）
廣東省郵政管理局預計，今年「雙11」期間，廣東省郵件快件總處理量將達9億件，日均處理量將達到1.5億件。圖為廣州市快遞員在快遞網點整理將要派送的快件。（中新社）

大陸國家郵政局12日表示，根據監測數據，11月1日至11日，大陸全國郵政、快遞企業共處理快件39.65億件，其中11月11日當天共處理快件6.75億件，同比增長26.16%，再創歷史新高。

中新社報導，大陸國家郵政局預測，「雙11」期間（11月11日至16日），快遞業務量將達29.7億件，比去年同期增長28%左右，日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。

受業務量短時間內急速高量增加影響，近期珠三角、長三角、京津冀以及山東、福建、湖北、四川等快件進出量較大地區，快遞服務壓力隨之增加。

大陸國家郵政局提醒消費者，注意瞭解本地區快遞公司有關時限提醒。快遞員晝夜奔忙，負荷重，壓力大，希望消費者給予更多包容。

今年「雙11」中國大陸快遞行業加強疫情防控措施。加強對國際郵件互換局和交換站的監測，對國際郵件快件進行重點消殺，強化對冷鏈運輸服務環節和醫院、賓館等攬投服務的管控。

雙11 福建 疫情

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