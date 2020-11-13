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天貓雙11 廣東買賣金額都稱冠

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
根據阿里研究院公布的「2020中國淘寶村研究報告」，廣州大源村成為中國大陸唯一一個年交易額突破百億元人民幣的淘寶村。圖為廣州市大源村某公司客服人員在線解答顧客疑問。（中新社）
根據阿里研究院公布的「2020中國淘寶村研究報告」，廣州大源村成為中國大陸唯一一個年交易額突破百億元人民幣的淘寶村。圖為廣州市大源村某公司客服人員在線解答顧客疑問。（中新社）

截至12日零時，天貓「雙11」成交總成交額達到4982億元（人民幣，下同）。其中廣東人買了612億元，更賣了992億元，均居中國大陸省份第一。

中新社報導，今年的天貓「雙11」售賣周期提前到11月1日開始，形成了更長周期的消費爆發。淘寶天貓總裁蔣凡稱，按照同周期、同口徑比較，今年「雙11」期間的GMV（成交金額）比去年同期增長了1032億元，增速是26%，是過去三年來最高的增速。

和歷年「雙11」一樣，廣東省的購買金額和銷售金額都穩居中國大陸省份第一名。數據顯示，廣東今年一共在天貓「雙11」貢獻了612億元的成交金額，其中深圳市成交147億元，廣州市142億元，東莞市、佛山市和惠州市緊隨其後。從區縣來看，深圳寶安區、廣州白雲區、深圳龍崗區、廣州天河區和深圳南山區購買金額居前列。

數據顯示，廣東人斬獲了自動麻將機成交額第一省份，廣東人還購買了中國大陸最多的血糖儀，最多的辣椒醬，廣東人最愛買的商品是手機、面部護理套裝、衛衣、沙發和面部精華。廣東消費者中「90後」占了近四成（39.6%）。此外，廣東的男性和女性都是最愛買9.9元以下商品的群體。

特別能買的廣東人也特別能賣，992億元都是從哪裡賣出去的？廣州、深圳、佛山、東莞、中山位居前五。但從區縣排名來看，佛山市順德區居廣東全省第一，可以看出，順德區的小家電和家居產品受到海內外消費者喜愛。其次是廣州白雲區、天河區、海珠區，以及佛山的南海區。

廣東 雙11 深圳

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