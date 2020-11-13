天貓雙11 廣東買賣金額都稱冠

截至12日零時，天貓「雙11」成交總成交額達到4982億元（人民幣，下同）。其中廣東人買了612億元，更賣了992億元，均居中國大陸省份第一。

中新社報導，今年的天貓「雙11」售賣周期提前到11月1日開始，形成了更長周期的消費爆發。淘寶天貓總裁蔣凡稱，按照同周期、同口徑比較，今年「雙11」期間的GMV（成交金額）比去年同期增長了1032億元，增速是26%，是過去三年來最高的增速。

和歷年「雙11」一樣，廣東省的購買金額和銷售金額都穩居中國大陸省份第一名。數據顯示，廣東今年一共在天貓「雙11」貢獻了612億元的成交金額，其中深圳市成交147億元，廣州市142億元，東莞市、佛山市和惠州市緊隨其後。從區縣來看，深圳寶安區、廣州白雲區、深圳龍崗區、廣州天河區和深圳南山區購買金額居前列。

數據顯示，廣東人斬獲了自動麻將機成交額第一省份，廣東人還購買了中國大陸最多的血糖儀，最多的辣椒醬，廣東人最愛買的商品是手機、面部護理套裝、衛衣、沙發和面部精華。廣東消費者中「90後」占了近四成（39.6%）。此外，廣東的男性和女性都是最愛買9.9元以下商品的群體。

特別能買的廣東人也特別能賣，992億元都是從哪裡賣出去的？廣州、深圳、佛山、東莞、中山位居前五。但從區縣排名來看，佛山市順德區居廣東全省第一，可以看出，順德區的小家電和家居產品受到海內外消費者喜愛。其次是廣州白雲區、天河區、海珠區，以及佛山的南海區。