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恒大汽車滬穗基地 開始全線試產

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導

恒大汽車位於上海、廣州的兩大生產基地，日前開始全線試生產。恒大方面介紹，這是恒大首批具備試生產條件的汽車生產基地，按工業4.0標準建設，配備了2,545台智慧型機器人，採用德國舒勒、庫卡、杜爾、日本發那科等世界最先進設備。

澎湃新聞報導，按照恒大方面的計畫，預計要在全球建造多個類似的生產基地，2025年前實現年產能約100萬輛，2035年前達到500萬輛，目前恒大已向市場公布了6款恒馳車型，預計2021年下半年量產下線。

恒大汽車曾在9月15日宣布，以先舊後新方式安排引入騰訊控股、紅杉資本、阿里巴巴的雲鋒基金及滴滴出行等多名知名國際投資者，籌資約港幣40億元。

在配售價格上，每股配售股份價格為港幣22.65元，和9月14日收盤價港幣28.3元相比，折讓約19.96%。

在宣布配股融資的三日後，9月18日早間，恒大汽車公告，公司董事會決定擬發行人民幣股份及在上海證券交易所科創板上市。

9月25日，恒大汽車宣布，董事會已審議通過，公司擬申請首次公開發行人民幣股份並在上海證券交易所科創板上市，以配發及發行不逾15.5億股人民幣股份（行使超額配股權前），占不超過於2020年9月30日本次建議發行的人民幣股份數目擴大後已發行股份總數15%。

目前海通證券對恒大汽車科創板上市的第一期輔導工作，已於9月22日至10月13日完成。

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