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台商二代 風能產業闖出一片天
「其實我從沒想過，在浙江紹興一待就是整整15年。這是一片創業創新熱土，更是我心中的『第二故鄉』。」談及在大陸築夢，「台商二代」楊迪風感慨道。
中新社報導，兩岸民間來往已超30年，繼第一批台商到大陸投資興業，愈來愈多「台商二代」繼承父輩衣缽，在大陸經濟社會嶄露頭角。楊迪風從小聽長輩敢闖敢拚故事長大，一直懷著闖天下、拓事業的雄心。
「我的爺爺是時代的『弄潮兒』，他在台灣的齒輪事業做得很大。」楊迪風說，他父親21世紀初跨越海峽登陸上海創業。2006年，父親到浙江創辦紹興乙龍科技有限公司，同年8月，楊迪風主動負責該公司運營。
楊迪風說：「2006年前後，大陸大型國企及民營企業陸續投入風能產業，我看中這市場，決將企業轉向製造風能零部件。」這些年來，因優質產品、服務以及大陸兄弟的幫助，企業成為第一批風能產業合格供應商。
「從父輩選擇上海，到我擁抱浙江，我發現，我們看中的是長三角的營商環境和創業創新氛圍。」楊迪風談到，長三角是中國大陸區域一體化發展潛力最大的區域之一，而浙江是台灣與大陸往來交流合作最為廣泛的省分之一。
十幾年摸索中，楊迪風感覺到，台青在大陸遇到最大的困難是不够「接地氣」。這些年來，楊迪風通過加入紹興市台協會等多個社會組織，幫助在大陸的台青就業創業、排憂解難，同時也積極投身紹興公益慈善事業。
「其實，公益慈善事業是我們家族堅持的傳統。就拿今年來說，我所在紹興市台企協捐了400多台輪椅到殘聯與各街道，還將補給包送給烈日下的環衛工人」。
讓楊迪風最難忘的是今年疫情，「疫情導致許多企業面臨挑戰。過年期間，我提早回紹興布局業務，同時幫助兩岸青年企業家克服難關。」楊迪風還談到，疫情之下，在紹興台胞紛紛有錢出錢、有力出力，捐善款、醫療物資，處處體現兩岸一家親的真摯情感。
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