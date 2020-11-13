大陸航空業 波音看好未來20年

美國波音公司12日發布2020年「中國民用航空市場展望」報告。波音預計，未來20年中國大陸的航空公司將購買8600架新飛機，價值1.4兆美元，同時需要價值1.7兆美元的民用航空服務。此外，未來20年中國大陸的客運量將每年增長5.5%，中國大陸航空公司將需要6450架新單通道飛機。

中新社報導，在波音北京辦公室12日召開的媒體溝通會上，波音民用飛機集團市場營銷中國區總經理韋力（RichardWynne）在線上接受記者採訪時表示，儘管疫情帶來了挑戰，但未來20年中國大陸飛機和服務市場展望與去年預測的數據相比增長7%。這些增長的驅動因素包括對單通道飛機需求持續走高、中國大陸為支持國際航線而擴大的寬體客運飛機份額，中國大陸機隊成熟後出現的大型替換周期，以及中國大陸電子商務市場需要全新貨機和客改貨機等。

波音預測，未來20年，中國大陸的客運量每年將增長5.5%；中國大陸航空公司將需要6450架新單通道飛機，像737家族仍然是運力增長的主要機型。

在寬體飛機市場，波音預測，到2039年大陸將有1590架飛機交付。寬體飛機在20年內將占大陸交付量的18%。由於全球遠程客運市場的復甦比預期緩慢，這一數據比去年的預測下降了4%。

波音還預計，中國大陸航空業的長期增長將需要39.5萬名民航飛行員、客艙乘務員和航空技術人員來運營和維護中國大陸的機隊。

自2000年以來，中國大陸的民航噴氣飛機機隊已經擴大了7倍。在過去10年間，全球航空業的增長中大約25%來自中國大陸。波音公司預測，這一趨勢將在未來20年內持續下去。