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搶台積電市占？三星在上海發布5奈米晶片

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
南韓電子巨頭三星，12日在上海發布5奈米旗艦級晶片Exynos1080。圖/三星微博官網
南韓電子巨頭三星，12日在上海發布5奈米旗艦級晶片Exynos1080。圖/三星微博官網

南韓電子巨頭三星，12日在上海發布旗艦級晶片Exynos1080，這款晶片製程工藝為5奈米，也是三星首次選擇在大陸發布晶片產品，日前已經智慧手機生產商vivo達成了合作意向，vivo旗下X60型號手機將成為首發搭載該款晶片的新品。

三星和台積電是目前全球同時擁有7奈米和5奈米製造工藝的兩個廠家，三星也是目前唯一能夠同時設計和採用先進工藝製造手機應用處理器的公司。

第一財經日報報導，三星電子系統LSI行銷高級副總裁Dongho Shin表示，透過採用和集成現有的5奈米EUV先進技術和最新的處理內核，Exynos1080可以在移動設備中提供5G，設備內置AI技術，從而提升高性能遊戲和多攝像頭等功能的處理能力。

Exynos1080的發布也加深了三星半導體與高通兩大晶片廠商的競爭，市場猜測三星明年年初發佈的旗艦機型Galaxy S21系列和小米的下一款旗艦機型都可能搭載驍龍875晶片，此外，vivo也可能使用驍龍875晶片。

Gartner分析師盛陵海指出，不管是三星還是高通，它們現在的策略都是要把更多的晶片賣到大陸，現在的晶片市場仍然處於供不應求的狀態。

畢馬威中國華東及華西區IC智慧產業合夥人李吉鳴認為，儘管全球經濟面臨下行風險，但大陸半導體需求依然強勁，5G、人工智慧、自動駕駛、物聯網晶片等是推動大陸半導體行業成長的主要契機。

新浪財經報導，Exynos1080這款晶片還是三星專門針對大陸市場設計，按照三星的計畫，已經打算憑藉Exynos系列晶片（AP），進一步打入大陸企業的智慧手機零部件供應鏈。

三星系統LSI 業務部曾於11月3日宣佈，2021年Exynos系列晶片將供貨智慧手機生產商小米、OPPO和vivo。

奈米 半導體 南韓 三星 晶片

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