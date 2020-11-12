快訊

「冠軍牛肉麵用萊牛」惹怒業者 政院發言人丁怡銘致歉了

台美經濟對話20日登場 王美花證實將有望簽署MOU

聽新聞
test
0:00 / 0:00

康佳集團擬集資逾千億元 打造半導體產業園區

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

儘管大陸半導體投資案「爛尾」消息頻傳，官方也表態要整頓，但康佳集團公告擬集資人民幣300億元（約新台幣1,290億元）在南昌打造第三代半導體產業園區，盼引進半導體研發團隊及半導體初創企業入駐。

武漢弘芯被譏為大陸半導體史上最大騙局，面對半導體產業的投資亂象，大陸國家發改委日前表示，過去1年在江蘇、四川、湖北、貴州及陝西等省分共有6起超過百億人民幣爆出爛尾案，部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」，試圖遏止投資過熱情緒。

不畏官方喊話，康佳集團是近期最新一樁宣布逾人民幣百億元的半導體投資案。

公司11日晚間公告，擬與南昌經開區管委會在南昌經開區管委會轄區內，共同建設半導體產業園。整個項目建設期為10年，分兩期建設，力爭建設期內總投入達人民幣300億元，其中一期項目總投入力爭達到75億元，不低於50億元，這些投資主要由半導體產業園的入園企業投資。

公告表示，公司負責在半導體產業園引進一批符合半導體產業園定位的半導體及相關產業鏈項目，並將該半導體產業園作為半導體企業孵化平臺，積極引進半導體專業研發團隊及半導體初創企業入駐。

康佳集團第三代化合物半導體項目簽約儀式11日在南昌舉行。由康佳集團聯合併購的大連芯冠科技共同在南昌打造的第三代化合物半導體項目，是康佳（江西）半導體高科技產業園的一期項目，總投資達人民幣50億元。

康佳集團於2018年進軍半導體產業，透過自主研發、併購、股權投資等方式，在大陸國內外對半導體產業鏈進行布局。

香港01報導，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、北京清華大學教授魏少軍認為，大陸要成為半導體產業領袖還要很久時間，並要防止極端主義與封閉思想，大陸發展要開放，而不是國產替代思維，陸美半導體產業在競爭中合作才是好事。

對於大陸半導體產業頻傳的爛尾項目，魏少軍說，要尊重產業發展規律，要克服急功近利冒進式的發展，虛心向美國半導體學習，但今年上半年全球半導體成長全部來自大陸市場貢獻，這也不能忘記。

半導體 人民幣 北京

延伸閱讀

鼓勵美國員工到大陸出差 蘋果祭一天1.4萬元獎金

香港民主派議員總辭抗議 港澳辦斥：鬧劇、挑釁

大陸宣布 國產新冠疫苗三期試驗即將完成

龐培歐罵大陸「馬列主義怪獸」 環時回嗆：篡改人類外交基因

相關新聞

中芯國際梁孟松：第二代先進工藝技術n+1正穩步推進

中芯國際聯合CEO梁孟松12日在業績會上表示，第二代先進工藝技術n+1正在穩步推進中，正在做客戶產品驗證，目前進入小量試...

康佳集團擬集資逾千億元 打造半導體產業園區

儘管大陸半導體投資案「爛尾」消息頻傳，官方也表態要整頓，但康佳集團公告擬集資人民幣300億元（約新台幣1,290億元）在...

建行海外發行數位債券 可用美元或比特幣購買

在區塊鏈領域的探索上，中國建設銀行繼續大膽邁步，建行馬來西亞Labuan分行與當地交易所Fusang Exchange合...

大陸以反壟斷之名嚴控平台經濟 高燦鳴：阿里巴巴、騰訊挫咧等

中國大陸國家市場監管總局10日就網路平台經濟反壟斷指南公開徵求意見，彭博資訊知名專欄作者高燦鳴說...

恒指終結連4日漲勢 法人：預料在25,000點盤整

受到科技股的拖累，香港恒生指數昨(11)日終結連四天的漲勢，法人指出，恒指近期上漲不少，過去八個交易日以來上漲超過2,1...

中國建設銀行前行長劉桂平 任大陸央行副行長

據大陸《財新網》報導，懸缺逾半年的中國人民銀行（大陸央行）副行長一職終於補齊。中國建設銀行前行長劉桂平11日下午已經到人...

任正非真心話 台製晶片世界第一

華為創辦人任正非在華為公司內部網站「心聲社區」發表談話，肯定台灣的晶片製造是世界第一，大陸晶片設計已經步入世界領先，但他...

中芯上季獲利創新高

中芯國際昨（11）公布第3季財報顯示，第3季營收及獲利皆創單季新高，中芯並上修全年營收將成長24%至26%。

國台辦：挺台企在陸上市

兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會11日在南京市舉行。大陸國台辦副主任裴金佳出席開幕式致詞表示，大陸將積極深化兩岸產...

天貓雙11戰報 十天業績2兆

今年大陸雙11成交金額再創新高，截至昨（11）日發稿前，阿里統計11月1日零時至11日晚上8時，成交額突破人民幣4,67...

官方出手整頓 電商股嚇跌

雙11前夕，大陸頒布新規將對平台經濟施加更嚴格監管，電商巨頭股價昨（11）日經歷「黑色雙11」，龍頭股阿里巴巴在港股大跌...

京東11.11創新高 下單破2431億元人民幣

大陸11月進入瘋狂購物季，「京東」昨天在北京舉行新聞發布會，在有關台灣用戶部分，京東表示，今年為台灣用戶推出史上最大力度...

熱門新聞

87歲婆婆河邊洗手落水「佛系」自救 網友：冷靜得令人驚嘆

港府取消4泛民議員資格 民主派15位議員集體總辭

中芯國際梁孟松：第二代先進工藝技術n+1正穩步推進

自殺頻傳 中國教育部對研究生導師頒布十個不得

挖土機成雙11爆款商品 淘寶訂單大增近150%

港泛民4議員遭DQ 陸外交部：別國無權干預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。