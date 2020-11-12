建行海外發行數位債券 可用美元或比特幣購買

在區塊鏈領域的探索上，中國建設銀行繼續大膽邁步，建行馬來西亞Labuan分行與當地交易所Fusang Exchange合作，13日發行基於區塊鏈技術發行30億美元數位債券，投資者參與門檻極低，起售金額僅100美元，且允許使用美元或比特幣進行購買。

華爾街見聞報報導，這筆債券每三個月展期一次，年化利率為Libor（倫敦銀行同業拆息）加50個基點，按目前水準計算相當於大約0.75%。

建行馬來西亞戰略及業務發展總監Steven Wong表示，從建行的角度來看是在吸收銀行存款，這是該行的核心業務，這也是創新產品的試點，建行不會從事比特幣等數位貨幣的交易。

Fusang Exchange CEO Henry Chong指出，這次債券的發行讓全球投資者有機會參與此前只有大型機構才能進行的投資，縮小了金融科技與金融市場之間的距離。

對於這筆數位債券的利率，雙方皆表示，這明顯高於一般定期存款的市場利率。

這次發債於11日啟動，是首個在區塊鏈上公開交易的債務類證券，投資者只能透過Fusang Exchange購買，在交易所的交易將於13日開始，發債所得將存入建行Labuan分行。發行對象則為全球投資者，美國和大陸居民被排除在外，部分受到國際制裁地區的居民也無法參與。