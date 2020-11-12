快訊

境外+5！染疫印尼籍移工檢疫隱匿症狀沒說 指揮中心要開罰

推文連發曝玄機 路透：川普可能年底前宣布再戰2024

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建行海外發行數位債券 可用美元或比特幣購買

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中國建設銀行將發行基於區塊鏈技術的美元數位債券。中新社
中國建設銀行將發行基於區塊鏈技術的美元數位債券。中新社

在區塊鏈領域的探索上，中國建設銀行繼續大膽邁步，建行馬來西亞Labuan分行與當地交易所Fusang Exchange合作，13日發行基於區塊鏈技術發行30億美元數位債券，投資者參與門檻極低，起售金額僅100美元，且允許使用美元或比特幣進行購買。

華爾街見聞報報導，這筆債券每三個月展期一次，年化利率為Libor（倫敦銀行同業拆息）加50個基點，按目前水準計算相當於大約0.75%。

建行馬來西亞戰略及業務發展總監Steven Wong表示，從建行的角度來看是在吸收銀行存款，這是該行的核心業務，這也是創新產品的試點，建行不會從事比特幣等數位貨幣的交易。

Fusang Exchange CEO Henry Chong指出，這次債券的發行讓全球投資者有機會參與此前只有大型機構才能進行的投資，縮小了金融科技與金融市場之間的距離。

對於這筆數位債券的利率，雙方皆表示，這明顯高於一般定期存款的市場利率。

這次發債於11日啟動，是首個在區塊鏈上公開交易的債務類證券，投資者只能透過Fusang Exchange購買，在交易所的交易將於13日開始，發債所得將存入建行Labuan分行。發行對象則為全球投資者，美國和大陸居民被排除在外，部分受到國際制裁地區的居民也無法參與。

延伸閱讀

蔡明彰觀點：疫苗效應這三種股票馬上漲

科技．人文聯合講座／SIB社會影響力債券─投資願景、追求共好

債券發行量 全年衝3兆

新興市場債 魅力十足

相關新聞

中芯國際梁孟松：第二代先進工藝技術n+1正穩步推進

中芯國際聯合CEO梁孟松12日在業績會上表示，第二代先進工藝技術n+1正在穩步推進中，正在做客戶產品驗證，目前進入小量試...

建行海外發行數位債券 可用美元或比特幣購買

在區塊鏈領域的探索上，中國建設銀行繼續大膽邁步，建行馬來西亞Labuan分行與當地交易所Fusang Exchange合...

大陸以反壟斷之名嚴控平台經濟 高燦鳴：阿里巴巴、騰訊挫咧等

中國大陸國家市場監管總局10日就網路平台經濟反壟斷指南公開徵求意見，彭博資訊知名專欄作者高燦鳴說...

恒指終結連4日漲勢 法人：預料在25,000點盤整

受到科技股的拖累，香港恒生指數昨(11)日終結連四天的漲勢，法人指出，恒指近期上漲不少，過去八個交易日以來上漲超過2,1...

中國建設銀行前行長劉桂平 任大陸央行副行長

據大陸《財新網》報導，懸缺逾半年的中國人民銀行（大陸央行）副行長一職終於補齊。中國建設銀行前行長劉桂平11日下午已經到人...

任正非真心話 台製晶片世界第一

華為創辦人任正非在華為公司內部網站「心聲社區」發表談話，肯定台灣的晶片製造是世界第一，大陸晶片設計已經步入世界領先，但他...

中芯上季獲利創新高

中芯國際昨（11）公布第3季財報顯示，第3季營收及獲利皆創單季新高，中芯並上修全年營收將成長24%至26%。

國台辦：挺台企在陸上市

兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會11日在南京市舉行。大陸國台辦副主任裴金佳出席開幕式致詞表示，大陸將積極深化兩岸產...

天貓雙11戰報 十天業績2兆

今年大陸雙11成交金額再創新高，截至昨（11）日發稿前，阿里統計11月1日零時至11日晚上8時，成交額突破人民幣4,67...

官方出手整頓 電商股嚇跌

雙11前夕，大陸頒布新規將對平台經濟施加更嚴格監管，電商巨頭股價昨（11）日經歷「黑色雙11」，龍頭股阿里巴巴在港股大跌...

京東11.11創新高 下單破2431億元人民幣

大陸11月進入瘋狂購物季，「京東」昨天在北京舉行新聞發布會，在有關台灣用戶部分，京東表示，今年為台灣用戶推出史上最大力度...

電商扶貧 600窮縣千家企業行銷

「雙十一」來臨之際，農副產品電商忙裡忙外。在河南省商丘市寧陵縣萬畝梨園景區，一位孫悟空造型的網紅主播在直播帶貨。一根網線...

熱門新聞

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

華為創辦人任正非：中國製晶片是世界第一「在台灣」

87歲婆婆河邊洗手落水「佛系」自救 網友：冷靜得令人驚嘆

港府取消4泛民議員資格 民主派15位議員集體總辭

罕見！拜登剛當選美中仍緊張 共軍宣布中美兩軍交流

解放軍機頻繞台 國台辦：對民進黨台獨挑釁嚴正回應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。