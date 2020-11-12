兩岸企業家共同倡議成立蘇台企業合作聯盟

南京和台北兩地同時連線舉行的2020兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會上，與會兩岸企業家11日共同倡議，為進一步深化蘇台兩地產業融合發展，發起成立蘇台企業合作聯盟，借此提升聯盟成員在全球經濟環境中的市場競爭力與應對風險能力。

中新社報導，南京市台辦主任張屹表示，蘇台企業合作聯盟的成立，是峰會一個重要的成果和可持續機制，兩岸企業家可透過聯盟平台定期有效地溝通交流，相信聯盟也會為大家帶來更好的營商服務和營商環境。

包括蘇台汽車及零部件產業、蘇台新型顯示產業、蘇台5G產業等多個智慧製造、高端設備和創新創業領域企業代表，現場簽約加入聯盟。據介紹，此次倡議由江蘇省科學技術協會、江蘇省工商業聯合會、江蘇省金融業聯合會聯合江蘇省內19家台協會共同發起。

根據倡議書倡議，聯盟將一方面為蘇台企業合作搭建產學研服務平台，加強技術交流、提供金融支援、助力企業發展；另一方面，透過加強聯盟成員間的溝通合作，推動大中小企業、產學研主體、上中下環節的協同發展。

同時，為各具體產業聯盟提供平台支撐，推動產業鏈融合發展，提升產業鏈供應鏈現代化水準、國際競爭力和應對衝擊能力；此外，還將充分發揮政府、市場、社會合作溝通的紐帶和橋樑作用，助力惠企政策落地見效、為產業規劃建言獻策、為企業發展出謀劃策，實現社會和經濟效益共贏發展。