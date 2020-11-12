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中國建設銀行前行長劉桂平 任大陸央行副行長

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國建設銀行前行長劉桂平出任大陸央行副行長。中新社
中國建設銀行前行長劉桂平出任大陸央行副行長。中新社

據大陸《財新網》報導，懸缺逾半年的中國人民銀行（大陸央行）副行長一職終於補齊。中國建設銀行前行長劉桂平11日下午已經到人行正式報到，出任人行黨委委員、副行長。

不過，中國人民銀行官網「行領導」一欄，截至12日上午9時尚未將劉桂平列上。根據官網訊息，目前人行行長為易綱，副行長依序為郭樹清（兼人行黨委書記）、陳雨露、潘功勝（兼國家外匯管理局長）、范一飛、劉國強。

財新網稱，現54歲的劉桂平，出自中國農業銀行系統，在農行廣州東莞市分行、深圳分行、福建分行、上海分行、總行零售業務部等先後任職25年，2014年被提拔為中管金融幹部，任中投公司副總經理。

2016年劉桂平轉任重慶市副市長，在歷經三年的金融副省長任職後，2019年3月回歸金融系統，出任中國建設銀行行長。

今年3月30日，原人行副行長朱鶴新出任中信集團黨委書記，後任董事長。原由其所分管的金融穩定等業務，暫由潘功勝代管。如今劉桂平到任，人行副行長的分工將再次調整。財新網指出，劉桂平主要將分管金融穩定、研究，並協管金融市場司。

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