中芯國際昨（11）公布第3季財報顯示，第3季營收及獲利皆創單季新高，中芯並上修全年營收將成長24%至26%。

中芯國際首席財務官高永崗指出，第3季公司營收繼續創新高，達人民幣76億3,800萬元，比第2季增長13%，年增31.7%，歸屬於上市公司股東的淨利人民幣16億9,400萬元，與營收同創單季歷史新高。

高永崗表示，公司電源管理、射頻信號處理、指紋識別以及圖像信號處理等相關業務營收增長顯著，是帶動營收及獲利成長的主因。

對於第4季業績預期，他分析，預估第4季營收會比第3季減少10%-12%，但全年收入增長預期將上修為成長24%至26%。

中芯國際累計今年前三季營收為人民幣208億元，年增30.2%；其中，主營業務收入204.39億元，年增32.6%；歸屬於上市公司股東的淨利為30.80億元，年增168.6%。