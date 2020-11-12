官方出手整頓 電商股嚇跌

雙11前夕，大陸頒布新規將對平台經濟施加更嚴格監管，電商巨頭股價昨（11）日經歷「黑色雙11」，龍頭股阿里巴巴在港股大跌9.8%至兩個半月低點；京東跌近8%為逾一個月最低。

大陸電商股價昨天集體「嚇」跌，騰訊港股下跌7.3%，為近半個月低點。美團股價昨跌破港幣300元關口，收跌9.6%。10日美股，多家大陸電商股下跌，其中，拼多多跌2.8%，京東跌5.6%，美股阿里巴巴下跌8.2%。僅僅兩個交易日，三大電商在美股市值就蒸發1,234億美元。

界面新聞報導，大陸市場監管總局10日發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，平台經濟領域壟斷協議主要是指平台經營者、平台內經營者排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。意味著阿里巴巴、騰訊、美團等互聯網巨頭將面臨更加嚴格的監管。

其中，首次確定擬將「二選一」定義為濫用市場支配地位、構成限定交易行為，將「大數據殺熟」定義為濫用市場支配地位、實施差別待遇。這是繼汽車業、原料藥領域，又一重點領域將有專門的反壟斷指南。