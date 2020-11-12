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國台辦：挺台企在陸上市

經濟日報 / 特派記者戴瑞芬 / 南京11日電

兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會11日在南京市舉行。大陸國台辦副主任裴金佳出席開幕式致詞表示，大陸將積極深化兩岸產業合作，幫助台商台企參與一帶一路建設和國家區域協調發展戰略，分享大陸十四五規劃政策紅利，支持符合條件的台資企業在大陸上市。

研討會由兩岸企業家峰會主辦，因應疫情，採取線上+線下方式，在南京和台灣分別設立主會場，約300名兩岸代表參加會議。研討會圍繞「新基建 新願景 新商機」的主題，聚焦兩岸智能製造和裝備和工業互聯網等兩個關鍵基礎的產業領域，推動兩岸產業數位化、智能化和聯網化的合作發展。

裴金佳指出，疫情衝擊，但今年兩岸經貿穩中有進，1至10月兩岸貿易額達2,096億美元，年增13%。台灣則統計，10月台灣對大陸暨香港出口額141.9億美元，年增16.9%，占台灣總出口額的44%，台商對大陸投資在保持總體增長的同時，大項目增多、高科技項目增多，表明兩岸經濟脫不了鈎，兩岸產業斷不了鏈。

兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長透過視訊連線表示，江蘇省是台商在大陸投資最密集、與台灣貿易最活絡的省份，台商的家數在大陸各省市中名列前茅。過去二、三十年來數萬家台商在江蘇持續投資設廠、擴大事業版圖，建立了堅實完整的產銷基地，並逐漸融入當地的產業體系，協助江蘇提升產業發展層次和加速經濟成長，成為江蘇經濟社會發展不可或缺的重要環節。

台商 疫情

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