天貓雙11戰報 十天業績2兆

今年大陸雙11成交金額再創新高，截至昨（11）日發稿前，阿里統計11月1日零時至11日晚上8時，成交額突破人民幣4,675億元（約新台幣2兆元），訂單最高峰每秒58.3萬筆，雙雙創下歷史新高。京東成交金額也突破人民幣2,000億元（約新台幣8,780億元）。

值得注意的是，往年雙11，阿里巴巴當天都會公布實時成交數據，此次卻異常低調只兩次公布成交數據，陸媒分析，大陸官媒近日多次發文，呼籲雙11理性消費，讓今年電商轉趨低調，棄玩數字遊戲，避免被監管單位盯上。

天貓去年雙11月單日總成交人民幣2,684億元；京東11天成交人民幣2,044億元。今年因為疫情影響，天貓雙11促銷活動從一天拉長為11天。

今年天貓雙11促銷分兩波，阿里巴巴表示，參加第二階段折扣的商品及優惠比第一波更多，11月11日有超過1,600萬款商品參與折扣，其中超過100萬款商品是從全球緊急調貨的熱銷爆款。

此外，天貓「雙11」啟動以來，淘寶直播成為商家增長的重要陣地，10月20日預售，淘寶直播10分鐘促成的成交超越去年全日。淘寶內容電商事業部負責人俞峰表示，直播電商市場現在還在初始期，淘寶直播作為行業領先者，將會率先進入兆元市場，期望數年內，直播占整體GMV的滲透率可達30%。

俞峰指，直播只是一種技術手段，本質仍是電商，淘寶直播的優勢是屬於阿里經濟體，與淘寶經營結合。對於直播電商的行業競爭，培養用戶消費習慣，市場愈做愈大是一件好事，如今大陸直播電商領先全球。

阿里巴巴數據顯示，從11月1日到11月11日12時，淘寶直播已經誕生28個成交超過人民幣1億元的直播間。天貓預計今年將吸引逾8億名消費者、25萬個品牌、500萬間商家共同參與。

此外，蘋果、歐萊雅、海爾、雅詩蘭黛、耐吉、華為、美的、蘭蔻、小米等342個品牌成交額突破人民幣1億元；13個品牌成交額突破人民幣10億元。