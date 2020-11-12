世界併購大會 促進資本流動

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第三屆進博會暨虹橋國際經濟論壇日前在上海舉行，美麗的上海張開懷抱，迎接八方來客。（新華社）
第三屆進博會暨虹橋國際經濟論壇日前在上海舉行，美麗的上海張開懷抱，迎接八方來客。（新華社）

作為第三屆中國國際進口博覽會的配套活動，「2020世界併購大會」近日在滬舉行。上海聯合產權交易所分別與上海證券交易所、交通銀行股份有限公司、國家綠色發展基金股份有限公司簽約，加強合作，以進一步有效促進資本流動。

據新華社報導，上海證券交易所和上海聯合產權交易所將在企業上市推薦服務，以及綠色金融、知識產權融資等業務研究領域展開合作，攜手推動中國大陸多層次資本市場的建設。

交通銀行是國有大行的代表，與上海聯交所在資產交易、供應鏈金融、中小企業投融資、跨境並購等領域將進一步優勢互補，形成合力，更好地促進金融服務實體經濟

另外，大陸國家綠色發展基金和上海聯交所下屬上海環境能源交易所未來將在基金退出、交易撮合和綠色標準建立等方面展開合作。

上海市委常委、常務副市長陳寅表示，近年來上海產權市場堅持轉型升級、創新發展，通過組織跨所有制、跨區域、跨行業的各類交易，有效促進了資本流動，有力支持了實體經濟發展。

他說，上海將加快建設高標準、高效率的多元化資本市場，不斷提升產權市場和證券市場服務能級，為中外企業來滬發展提供更大力度、更加精準的服務保障。

根據上海聯合產權交易所有限公司黨委書記、總裁周小全介紹，上海聯交所在鞏固國資國企產權交易傳統優勢的同時，積極推進金融資產交易和知識產權交易，大力發展公共資源交易、非公產權交易、環境能源交易、農村產權交易、體育產權交易等平台，為各類企業併購重組、各類要素有序流轉、各類資源優化配置，提供安全高效便捷優質的服務。

上海 實體經濟 資本市場

延伸閱讀

不動產、上櫃股票 財政部明文納入可作欠稅擔保

中國大陸10日新增新冠確診病例17例 本土病例1例

印度總理莫迪上合組織峰會嗆習近平：尊重主權和領土完整

上海新增1例本土確診 患者居住地8700餘人受檢

相關新聞

天貓雙11戰報 十天業績2兆

今年大陸雙11成交金額再創新高，截至昨（11）日發稿前，阿里統計11月1日零時至11日晚上8時，成交額突破人民幣4,67...

京東11.11創新高 下單破2431億元人民幣

大陸11月進入瘋狂購物季，「京東」昨天在北京舉行新聞發布會，在有關台灣用戶部分，京東表示，今年為台灣用戶推出史上最大力度...

任正非真心話 台製晶片世界第一

華為創辦人任正非在華為公司內部網站「心聲社區」發表談話，肯定台灣的晶片製造是世界第一，大陸晶片設計已經步入世界領先，但他...

中芯上季獲利創新高

中芯國際昨（11）公布第3季財報顯示，第3季營收及獲利皆創單季新高，中芯並上修全年營收將成長24%至26%。

國台辦：挺台企在陸上市

兩岸企業家峰會（紫金山）創新發展研討會11日在南京市舉行。大陸國台辦副主任裴金佳出席開幕式致詞表示，大陸將積極深化兩岸產...

官方出手整頓 電商股嚇跌

雙11前夕，大陸頒布新規將對平台經濟施加更嚴格監管，電商巨頭股價昨（11）日經歷「黑色雙11」，龍頭股阿里巴巴在港股大跌...

電商扶貧 600窮縣千家企業行銷

「雙十一」來臨之際，農副產品電商忙裡忙外。在河南省商丘市寧陵縣萬畝梨園景區，一位孫悟空造型的網紅主播在直播帶貨。一根網線...

世界併購大會 促進資本流動

作為第三屆中國國際進口博覽會的配套活動，「2020世界併購大會」近日在滬舉行。上海聯合產權交易所分別與上海證券交易所、交...

上市公司 廣州新增18家

由廣州市地方金融監督管理局主辦的廣州企業上市「領頭羊」行動計劃推進活動，10日在廣東股權交易中心交易大廳舉辦。

深圳高交會 新設IT防疫科技專區

第二十二屆中國國際高新技術成果交易會（高交會）在11月11日至15日，於深圳會展中心及相關分會場舉行。今年展會以「科技改...

挖土機成雙11爆款商品 淘寶訂單大增近150%

大陸一年一度的「光棍節」兼大型網購促銷活動成績亮麗，其中天貓平台數據顯示，其「雙十一」活動期間啟動30分鐘後，實時交易額已突破3723億元（人民幣．下同）...

市場需求持續恢復 陸10月汽車銷量年增12.5%

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）11日公布10月大陸汽車產銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛，較上月分別增長0.9%...

熱門新聞

任正非：台灣晶片製造世界第一 大陸晶片存三大問題

國台辦：將為台灣民眾施打大陸新冠疫苗做出妥善安排

華為創辦人任正非：中國製晶片是世界第一「在台灣」

影／男吃鐵板燒崩潰落淚 暖心廚師煎荷包蛋「擺出數字」安慰

雙11前遭「襲擊」！ 大陸電商股一夜蒸發764億美元

港府取消4泛民議員資格 民主派15位議員集體總辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。