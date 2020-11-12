世界併購大會 促進資本流動

作為第三屆中國國際進口博覽會的配套活動，「2020世界併購大會」近日在滬舉行。上海聯合產權交易所分別與上海證券交易所、交通銀行股份有限公司、國家綠色發展基金股份有限公司簽約，加強合作，以進一步有效促進資本流動。

據新華社報導，上海證券交易所和上海聯合產權交易所將在企業上市推薦服務，以及綠色金融、知識產權融資等業務研究領域展開合作，攜手推動中國大陸多層次資本市場的建設。

交通銀行是國有大行的代表，與上海聯交所在資產交易、供應鏈金融、中小企業投融資、跨境並購等領域將進一步優勢互補，形成合力，更好地促進金融服務實體經濟。

另外，大陸國家綠色發展基金和上海聯交所下屬上海環境能源交易所未來將在基金退出、交易撮合和綠色標準建立等方面展開合作。

上海市委常委、常務副市長陳寅表示，近年來上海產權市場堅持轉型升級、創新發展，通過組織跨所有制、跨區域、跨行業的各類交易，有效促進了資本流動，有力支持了實體經濟發展。

他說，上海將加快建設高標準、高效率的多元化資本市場，不斷提升產權市場和證券市場服務能級，為中外企業來滬發展提供更大力度、更加精準的服務保障。

根據上海聯合產權交易所有限公司黨委書記、總裁周小全介紹，上海聯交所在鞏固國資國企產權交易傳統優勢的同時，積極推進金融資產交易和知識產權交易，大力發展公共資源交易、非公產權交易、環境能源交易、農村產權交易、體育產權交易等平台，為各類企業併購重組、各類要素有序流轉、各類資源優化配置，提供安全高效便捷優質的服務。