電商扶貧 600窮縣千家企業行銷

「雙十一」來臨之際，農副產品電商忙裡忙外。在河南省商丘市寧陵縣萬畝梨園景區，一位孫悟空造型的網紅主播在直播帶貨。一根網線，一部手機，把偏遠貧困地區的小生產鏈接到大市場。

據新華社報導，消費扶貧是拉動貧困地區產業發展、帶動貧困群眾增收脫貧、鞏固脫貧攻堅成果、更好滿足人民群眾多樣化生活需求的重要舉措，而電商扶貧則是消費扶貧的重要實現途徑。

隸屬於河南省商丘市的寧陵縣區位優越，交通便利，物流發達，京九、隴海鐵路在此交匯，高鐵和高速公路通達。寧陵網貨基地供應鏈創始人、莊康供應鏈公司的負責人董國敬把鄉野的小吊籃變成網貨基地的大產業。

「休閒吊籃椅，圓你的搖籃夢，圓我的致富夢。」董國敬說，將金屬管架酸洗噴漆之後，再通過選料制藤、手工編織，最終安裝。這便是吊籃椅的製作過程，工藝不複雜，也不含高科技，在電商企業、電商平台和1萬名技工的努力下，訂單遍布海內外。

董國敬介紹，現在寧陵吊籃返鄉創業團隊近300人，吊籃日產量1.5萬個，發展帶動的就業和增收人群超過1萬人，吊籃產業每年銷售額10億元（人民幣，下同），其中電商渠道的銷售額達6億。通過吊籃產業脫貧建檔立卡貧困戶680名，每年平均為貧困戶增收7500元。

北京市扶貧支援辦主任馬新明認為，電商扶貧創造了貧困地區新的經濟增長點，不僅帶動種養業發展，還帶動設計、包裝、物流和深加工等配套企業成長，帶動商品市場活躍和基礎設施、物流體系不斷完善，成為貧困地區新的經濟增長引擎。

自中共十九大提出精準扶貧與鄉村振興戰略以來，大陸已經推出關於鄉村振興相關政策超過20項。中國電商扶貧聯盟主席李曉林介紹，今年以來，阿里巴巴、京東、拼多多等聯盟成員單位通過提供流量、減免店舖費、開設扶貧專區、制定多樣推廣活動等方式，共推進600個貧困縣的上千家企業產品上線銷售，推動企業產品直接面向市場，並不定期集中開展線上促銷。

馬新明說，根據市場需求，貧困地區積極引進和培育適合網銷的農特產品，倒逼了農業產業結構調整，實現精準產銷對接，激發了農村經濟活力。

中糧我買網高級副總經理羊凱介紹，2013年以來，我買網秉承「互聯網+農業」模式精準扶貧，累計對接線上農戶約3萬多戶、對接建檔扶貧人口9至10萬人，並建立原產地直採基地30餘個，截至今年8月，共上線53個國家級貧困縣的約1100種農產品。

業內人士指出，電商扶貧不僅是把農產品搬到網上，而是深層次助力農業產業轉型升級，規模化、品牌化、產業化對實現電商扶貧的可持續發展至關重要。

據了解，大陸商務部高度重視電子商務發展，將積極培育壯大新冠肺炎疫情催生的新模式新業態。商務部電子商務和信息化司二級巡視員朱煉認為，未來電商發展中，少不了那些雨後春筍般「小而美」的網絡品牌，應鼓勵中小企業立足新興市場，找準專業細分領域進行定位，以工匠精神打造品質網絡產品，與大品牌差異化競爭，形成新的消費增長點。