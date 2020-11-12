京東11.11創新高 下單破2431億元人民幣

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京報導
京東商城11日當天舉行「京東全球熱愛季」的新聞喜報。特派記者陳言喬／攝影
京東商城11日當天舉行「京東全球熱愛季」的新聞喜報。特派記者陳言喬／攝影

大陸11月進入瘋狂購物季，「京東」昨天在北京舉行新聞發布會，在有關台灣用戶部分，京東表示，今年為台灣用戶推出史上最大力度的11.11超級百億補貼千億優惠及台灣專屬優惠後，從11月1日從零點到11日下午14點26分，京東11.11的全球（包括台灣）熱愛季累計下單金額突破2431億元人民幣，再創新高。

京東表示，受疫情影響，今年「宅經濟」發酵，在宅相關的商品銷量翻一番。本次雙11檔期，除了手機、電腦辦公、3C類商品這些一直以來都倍最受台灣消費者喜愛商品，汽車用品、防疫相關產品也廣受歡迎。

優惠活動「188元（人民幣）新人大禮包」也受到台灣消費者追捧；同時，京東對台免運優惠，貨運出貨量也翻倍漲，商品在幾小時內已打包好，準備運往收貨地區。台灣民眾對於防疫相關產品較高關注度，11月1日至10日，家庭清潔、紙品成交金額同比增長超過6倍。

食品飲料雙11受到台灣消費者青睞，可謂「宅家購物不亂跑，薯片零食不能少」；宅在家運動、辦公也成新風尚，家用健身器材、辦公家居等類目暢銷，家用健身彈力帶、啞鈴銷量翻一倍。

京東推出台灣專屬促銷，為台灣用戶提供優質網購服務。商品優惠方面，包括電腦辦公用品、手機、3C數位等商品5折，眾多品類推出超低價及消費滿RMB 199元折價100元優惠券等。

運費優惠方面，11月1日至11月15日，台灣用戶可享受消費滿RMB 199元、10kg內免運的超值優惠。消費者服務方面，為讓消費者即時了解促銷訊息和相關商品資訊，京東為台灣使用者提供多管道的24小時諮詢服務，消費者可透過客服APP、電子郵件及官方臉書等管道詢問相關問題；此外，京東為台灣用戶提供雙重售後保障，包括享7天鑑賞期，有問題可免費退貨、1年內非人為問題，提供在地維修及補償等售後服務。

活動期間，台灣用戶在京東下單，可包裹免費直送到家，還可免費在當地7-11和萊爾富兩大超商取貨，並享受系列優惠。支付優惠方面，京東與Mastercard攜手於台灣推出雙11獨家禮遇，台灣的Mastercard信用卡持卡人除能享有京東雙11超級優惠，再享最高達20%Mastercard獨家禮遇。

雙11 人民幣

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