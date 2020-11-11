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挖土機成雙11爆款商品 淘寶訂單大增近150%

香港01 / 撰文：孫聖然
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

大陸一年一度的「光棍節」兼大型網購促銷活動成績亮麗，其中天貓平台數據顯示，其「雙十一」活動期間啟動30分鐘後，實時交易額已突破人民幣3723億元。

阿里巴巴統計數據更顯示，天貓「雙十一」預購活動首日（11月1日），淘寶微型挖土機訂單數按年大幅增長近150%，成交量也按年增長約140%。

在淘寶網站內搜索「小型挖土機」關鍵詞，可見基本上每一款都帶有「雙十一」以及「送貨上門」的活動標籤，而銷量排前十名的商家都來自山東省，其中最高銷量的一款已有486人成功收貨。至於價格方面多數介乎人民幣5000元至20萬元，而銷量最高的僅售人民幣600元。

據了解，年初受疫情影響，大陸不少農民工無法返回務工的城市，留在農村，有助帶動挖土機的銷售。另有分析認為，隨著大陸老齡化加劇、勞動力成本不斷上升，出於成本考慮，農村、市政等基建以機器替代人工的趨勢將持續，亦促進挖土機、尤其是小型挖機的銷售。

大陸傳媒報道，在山東濟寧市的一處生產廠房中，逾百名工人正在加班加點的生產微型挖土機，為「雙十一」備貨。今年備貨量大概是去年的1.5倍左右，預料最高成交額可達1700萬元，出貨量或逾400台。

中國工程機械工業協會公布的數據亦顯示，挖土機銷量前十月累計增速突破35%。其中，10月合共銷售各類挖土機械產品27331台，按年增60.5%。更有業內預料，相關工程機械產品全年銷量將創出歷史新高。

「雙十一」期間，挖掘機成淘寶爆款商品。圖／淘寶網
「雙十一」期間，挖掘機成淘寶爆款商品。圖／淘寶網

延伸閱讀：

雙11｜淘寶天貓半小時破3723億元創紀錄　最高峰每秒58.3萬宗訂單

中國基建投資力度大　挖掘機銷量連續5個月按年增50%以上

文章授權轉載自《香港01》

淘寶 天貓 疫情 農民 雙11

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