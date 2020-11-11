市場需求持續恢復 陸10月汽車銷量年增12.5%

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）11日公布10月大陸汽車產銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛，較上月分別增長0.9%和0.1%，較去年同期分別增長11%和12.5%。截至本月，大陸汽車產銷已連續7個月呈現增長，其中銷量已連續6個月增速保持在10%以上。

澎湃新聞報導，中汽協表示，10月大陸擴大內需戰略以及各項促進消費政策持續發力，大陸統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作成效明顯。市場需求繼續恢復，產業循環持續改善，企業利潤穩步回升，就業情勢整體穩定，消費市場持續穩定復甦，加上大陸「十一」和中秋雙節效應，汽車市場需求不減，產銷形勢整體向好，繼續保持增長勢頭。

1到10月，大陸汽車產銷分別完成1951.9萬輛和1969.9萬輛，較去年同期分別下降4.6%和4.7%，降幅較1到9月分別繼續縮小2.1和2.2個百分點。

具體來看，10月，大陸乘用車產銷分別完成208.4萬輛和211萬輛，較上月分別增長1.6%和0.8%，較去年同期分別增長7.3%和9.3%。從細分車型來看，除MPV（多功能休旅車）車型外，其他3類車型產銷均較去年同期呈現增長。

10月，大陸商用車產銷分別完成46.8萬輛和46.4萬輛，較上月分別下降2.2%和2.8%；較去年同期分別增長 30.9%和30.1%。而新能源汽車產銷分別完成16.7萬輛和16萬輛，較去年同期分別大幅增長69.7%和104.5%，其單月產銷第4次刷新了當月歷史記錄。

中汽協指出，大陸乘用車繼續保持增長，對整體汽車市場的增長貢獻高於商用車，且好於上月，乘用車中SUV（運動型休旅車）、交叉型乘用車繼續快速增長；大陸商用車在貨車、客車的拉動下，依然呈現大幅增長，銷量第7次刷新當月歷史記錄，其中重、輕、 微型貨車銷量也均創下當月歷史新高；新能源市場表現也突出，本月銷量呈現大幅增長，實現本年度第4次刷新當月歷史記錄，累計銷量降幅明顯縮小。而汽車出口市場開始呈現恢復態勢，繼9月大陸汽車出口增速由負轉正後，本月繼續保持增長。

對於未來大陸車市的研判，中汽協認為，隨著大陸消費信心的持續回升，加上雙十一、車展以及新能源下鄉等活動的拉動，市場需求的恢復仍將保持穩中向好的態勢。但中汽協也提醒，應注意到當前國際環境仍然複雜嚴峻，不確定性較多，大陸國內疫情外防輸入、內防反彈的壓力依然不小，這些也對進一步鞏固市場需求帶來一定的風險。