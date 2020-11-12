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上市公司 廣州新增18家
由廣州市地方金融監督管理局主辦的廣州企業上市「領頭羊」行動計劃推進活動，10日在廣東股權交易中心交易大廳舉辦。
據中新社報導，今年以來，廣州新增境內外上市公司18家，首發融資121.2億元（人民幣，下同）；截至2020年10月末，全市累計培育上市公司197家，總市值約3.3兆元。
2020年5月，廣州市地方金融監督管理局印發了《廣州市加快推進企業上市高質量發展「領頭羊」行動計劃（2020—2022年）》，首次提出開展企業上市品牌建設，打造資本市場的廣州品牌，通過依託廣州金融發展服務中心創新搭建廣州企業上市綜合服務平台。
深圳證券交易所上市推廣部總監陳峰稱，未來深交所將充分發揮創新資本形成優勢和資源優化配置功能，推動廣州科技、資本、實體經濟高水平循環，服務廣州經濟社會發展全局。
活動現場，廣州市地方金融監督管理局與深圳證券交易所簽定《廣州市資本市場培育信息系統服務共建合作協議書》。廣東股權交易中心、廣州金融發展服務中心等聯合共建的全景廣州企業上市路演中心也正式啟動成立。
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