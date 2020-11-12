深圳高交會 新設IT防疫科技專區

第二十二屆中國國際高新技術成果交易會（高交會）在11月11日至15日，於深圳會展中心及相關分會場舉行。今年展會以「科技改變生活，創新驅動發展」為主題，展示了大陸近五年重大科技項目、基礎研究、前沿技術、傳統產業轉型升級等成果，展場規劃IT、新能源、建築科技、智慧醫療等主題展區，並新設「IT抗疫科技專區」展示各類用於抗疫的新技術。

此次會場展示了智慧醫療、遠程辦公、新零售等新產業發展成果，並呈現了2020年的科技趨勢，像是5G+、智能經濟、行動支付等，參展企業有華為、大疆、特斯拉、台達電子等龍頭企業，帶來IT行業熱門領域的最新產品與技術。

今年許多企業開展了防疫產品的研發與創新，包含AI體溫預警系統、重大疫情智慧防控平台、智能巡檢機器人等，並展示大陸國內各地疫情後經濟復甦的新進展，提升市場信心；除了展覽之外，本次以「疫情防控科技」為主軸，舉辦了相關論壇活動，對疫情引發的社會經濟變革進行探討。

本次展會於11日開展，廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中於開幕論壇致詞表示，本屆高交會是在大事、盛事、喜事交織的重要時間節點舉辦，四十年來深圳率先發展高新技術產業，「創新已深深融入這座城市的基因和血脈，成為深圳最鮮明的特質、最靚麗的名片和最強勁的動力。」

高交會於1999年開始創辦，是目前中國大陸規模最大、最具影響力的科技類展會，吸引許多海內外廠商參加。據悉，今年共有3300多家廠商、逾萬個項目參展，許多國際廠商受疫情影響無法到場，展會特別設置「國際遠程展示中心」，採用線上線下相融合的形式進行。