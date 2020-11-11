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人行公布10月金融數據

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為人行。中新社資料照片
圖為人行。中新社資料照片

中國人民銀行11日公布，10月新增人民幣貸款6,898億元，低於市場預期，且創一年來低點，但中長期貸款增量仍不低，顯示經濟活力還在。

路透報導，人行的數據顯示，截至10月底，人民幣貸款餘額170.06兆元，年增12.9%。

10月社會融資規模增量為人民幣1.42兆元，是今年2月以來低點，但比去年同期增加5,493億元；10月底社會融資規模存量為281.28兆元，年增13.7%。

數據並顯示，10月對實體經濟發放的人民幣貸款增加6,663億元，比去年同期增加1,193億元。廣義貨幣供應量(M2)年增10.5%。

中信證券固收研究分析，10月房地產銷售呈現溫和轉好態勢，居民部門商品房購置需求依舊較為穩定。此外，企業中長貸增量增長也並不明顯，信貸條件相對寬鬆，企業資本性開支維持自然增長；10月是財政支出的相對低點，基建相關融資需求或有減少；房地產融資監管趨嚴，地產相關融資需求可能降低。

招銀理財高級分析師陳鄭認為，10月本來就是信貸小月，實際上也比較好預測，雖然量跟市場預期差一些，主要是（企業）短貸和票據減少。這兩個月對房地產有一些限制政策，但從居民中長貸來看，影響還不是很大。

南京證券固定收益分析師楊浩表示，10月金融數據很不錯，無論是規模還是結構。雖然沒有9月那麼亮眼，但也是比較好的。信貸比去年同期小幅增長，居民信貸穩定，企業中長期貸款依然維持快速增長的態勢。

他指出，社融增速和M1增速還在上升，反映信用還在擴張，實體比較有活力。年內還會延續目前的政策基調，明年第一季可能有變數。光大保德信基金首席宏觀債券分析師鄒強也認為，數據總量符合預期，結構比較強，反映實體仍然有比較旺的融資訴求，金融體系開始控制規模。

人民幣 房地產 實體經濟

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