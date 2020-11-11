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前三季陸銀、券商獲利兩樣情！

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸40家上市券商前三季總計營收為人民幣3,818.2億元，年增28.7%。中新社資料照片
大陸40家上市券商前三季總計營收為人民幣3,818.2億元，年增28.7%。中新社資料照片

前三季銀行、券商獲利兩樣情！36家A股上市銀行前三季較去年同期少賺逾人民幣千億元，淨利年減7.7%；40家上市券商淨利則是大增40.3%，近九成券商營收、淨利雙增長。

證券日報報導，A股上市銀行三季報已全部對外披露完畢。統計顯示，上市銀行前三季盈利依舊積弱不振，36家銀行合計淨利為人民幣1兆3,033.3億元，較去年同期少賺逾千億元，年減7.7%，但受第3季單季盈利回暖影響，淨利下降幅度較上半年有所改善。

交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，撥備計提力道減弱，是上市銀行第3季淨利降幅收窄的首要因素。第4季至明年上半年，隨著新冠疫情對大陸經濟及銀行業的衝擊逐步減弱，銀行業整體經營環境相對寬鬆，營收增速有望回升，淨利增速迎來拐點，逐步由負增長轉正，而增速多少，則取決於各家銀行撥備計提策略。

銀保監會也披露，截至第3季末，大陸商業銀行不良貸款餘額達人民幣2.84兆元，較第2季末增加987億元；商業銀行不良貸款率為1.96%，季增0.02個百分點。

在券商業績方面，40家上市券商前三季總計營收為人民幣3,818.2億元，年增28.7%；淨利1,204.68億元，年增40.3%。其中，近九成上市券商營收、淨利比去年同期雙增長。

中信證券再次奪得前三季營收、淨利的雙料冠軍，營收人民幣419.95億元，年增28.1%；淨利126.61億元，年增20.3%，也是上市券商中唯一一家淨利逾人民幣百億元的券商。

東吳證券研究所證券分析師胡翔認為，今年以來政策持續推進，包括再融資新規實施、新證券法和創業板註冊制等，均為券商發展創造良好的環境，龍頭券商對市場的理解能力、定價能力、承銷能力明顯優於中小券商。

開源證券非銀金融首席分析師高超預計，全面實行股票發行註冊制的進度有望超預期，註冊制及配套政策將持續提升券商盈利能力。後續政策利多有望超預期，看好券商類股中盈利高增長標的投資機會。

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