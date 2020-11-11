反壟斷政策一出阿里大跌9.4% 陸電商股迎黑色雙11

在大陸可能對平台經濟施加更嚴格監管的陰霾下，香港上市的大陸電商股11日經歷「黑色雙11」。龍頭股阿里巴巴連續兩日遭沽壓（拋售股票形成的壓力），盤中最多大挫近9%創逾兩個半月低位，11日收跌9.4%；京東盤中跌近8%為逾一個月最低，收跌9.2%。

路透報導，至於騰訊最多下挫逾5.7%為近半個月低點，11日收盤下跌7.39%，電商及科技股疲軟，拖累恒生科技股指數低開近3%後節節下跌，最多跌近5%。

在「雙11」前夕，大陸召開規範線上經濟秩序指導會，並指「平台不是反壟斷的法外之地」。而大陸國家市場監督管理總局9日發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」指出，公布該文件為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營，意味著阿里巴巴、騰訊、美團等大陸互聯網巨頭將面臨更加嚴格的監管。

投行野村表示，相信實施新指南並不容易，因為壟斷做法通常以一種非常難以捉摸的方式進行，故此較難找到具體證據採取行動。不過，如果大陸當局嚴格執行，將可能削弱這些大平台與商家的議價能力。

阿里巴巴股價連續兩日遭沽壓，但旗下天貓於今年「雙11」購物節再次創下佳績，訂單創立高峰為每秒58.3萬筆交易，而由1日00時至11日0030時，天貓雙11成交額突破3,723億元人民幣。