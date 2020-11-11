專家：今年全球直播電商規模將逾4.6兆元

KPMG報告顯示，2020年全球直播電商整體規模將突破人民幣1兆，達1兆500億元（約新台幣4.6兆元），滲透率也將達到8.6%。2021 年直播電商將繼續保持較高速增長，規模將接近人民幣2兆元，滲透率達到14.3%。

淘寶直播成為了商家、品牌、網路紅人（KOL）和阿里巴巴各業務，如聚划算，與用戶及客戶進行互動的重要營銷和分銷方式。截至2020年9月30日止的12個月，淘寶直播產生的GMV（商品交易總額）超過人民幣3,500億元。

今年天貓雙11購物狂歡季啟動以來，淘寶直播成為商家增長的重要陣地。10月20號預售開啟，淘寶直播10分鐘促成的成交超越去年全日。品牌和商家自播的比例在上升。很多品牌商家都開始加強直播方面的工作，自己開始經營店鋪直播間，成為長期與粉絲及用戶互動、經營客戶群體的重要陣地。

同時，直播的能量也已經得到海外品牌的認可，不少海外品牌也在積極參與。比如天貓國際上的商家可以做保稅倉直播的模式。比如頂級奢侈品牌卡地亞也將珠寶展搬上淘寶直播，展示400多款珠寶和腕表，最貴一款項鍊價值高達人民幣1.9億元，2個小時有77萬人到卡地亞天貓旗艦店的直播間觀看。

淘寶直播還增設了雙11開幕直播盛典，在10月31日晚上陪消費者倒數進入11月1日的正式開幕。這次盛典是集結70位明星和17個淘寶直播間，能看到一些熟悉的淘寶直播主播比如烈兒寶貝等也登上舞台。直播對於商家和消費者而言，都已經是雙11一個不可或缺的元素。

淘寶直播的技術和實踐經驗，也在阿里巴巴集團其他業務場景應用。今年雙11期間（10月28日至11月12日）AliExpress約為全球用戶帶來8000場直播，其中雙11當天會有2,000場，這與去年雙11相比，總量增四倍，大陸商家和機構、海外紅人和機構都開始在電商直播中布局，跨境直播的體量有了很大的增長。