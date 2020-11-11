華為創辦人任正非：中國製晶片是世界第一「在台灣」

華為內部網站「心聲社區」10日發布創辦人任正非10月16日在大學一場座談中談話，任正非表示，大陸晶片設計已經步入世界領先，他更肯定台灣的晶片製造已是世界第一。

任正非在談到當前大陸晶片產業的問題時表示，問題不在設計技術能力問題，而是製造設備、化學試劑等上的問題，因此中國需要在基礎工業、化學產業上加大重視，產生更多的頂尖人才、交叉創新人才。

任正非說，「我們國家要重新認識芯片問題，芯片的設計當前中國已經步入世界領先，華為目前積累了很強的芯片設計能力；芯片的製造中國也是世界第一，在台灣。」

他指出，晶片製造的每一台設備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端有經驗的專家是做不出來的。即使做出來，每年也只能生產幾台，市場也只需要去幾台、幾十台，哪怕一台賣得很貴，幾台也賣不了多少錢。因此在比較浮躁的產業氛圍下，誰會願意做這個設備？例如光刻膠、研磨劑等。

任正非表示，有些品種全世界就只有幾千萬美元的需求，甚至只有幾百萬美元。幾千種化學膠、製劑，都是不怎麽盈利，這是產業政策的問題。

因此他呼籲大陸官方應重視裝備製造業、化學產業。

「化學就是材料產業，材料就是分子、原子層面的科學。日本在這個方面是非常厲害的。所以我們國家現在高校要把化學看成重要的學科，因為將來新材料會像基因編輯一樣，通過編輯分子，就能出來比鋼鐵還硬的材料。但國家需要出來更多的尖子人才和交叉創新人才，才會有突破的可能。」

任正非並提出，目前大陸的大學教育因專業系科分得太細太多，學生就慢慢成為各學院、各系私有的，缺乏更廣闊的交流機會。但在美國，哈佛如果有課程本校學生報名不足，是可以招收周邊學校學生。但大陸現在的學科系劃分，讓學生很難跨學科學習。