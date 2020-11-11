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上月遭潑糞！保護傘餐廳今重新開幕 消費者上門支持
上月遭到惡意人士潑糞的「保護傘」餐廳今日重新開幕，住在附近的陳先生成為第一名上門消費的客人，他說從餐廳開店至今他已來店消費五、六次，知道保護傘被潑糞的消息，近幾日在臉書上看到店將重新開幕，因此以行動來支持。
香港律師黃國桐為流亡港人在台開設「保護傘」餐廳，不過上個月16日遭人惡意潑糞，台北地檢署9日偵查終結，依照毀損、傷害等罪嫌起訴4名嫌犯，警方持續追查大陸金主身分。
陳先生今日偕同朋友到店消費。他表示，保護傘裡面的裝潢更好、更乾淨，菜單有更新更好吃，這是今天上門消費的感覺。對於餐廳被潑糞，他認為，這樣的作法太過分，不讓來台港人有生存空間。
立法院長游錫堃與立法委員范雲皆送上花籃表達祝福。游錫堃送上的花籃上寫著「無畏無懼」表達祝福；立法委員范雲的花籃上則寫有「願榮光歸香港」。
時代力量智庫執行長李兆立也來上門消費表達支持，盼來台的香港人可以獲得更多保障，台灣作為東道主，希望不論民間或政府都可以提供更多協助，讓他們感到更安全、更方便。
李兆立說，今年以來香港的狀況變得糟糕，希望包含台灣在內的國際社會可以更重視香港，以防香港局勢惡化。對於保護傘被惡意潑糞一事，他說，反滲透法已經在去年通過，這到底足不足夠？如果需要再修法，這是要再努力的部分。
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