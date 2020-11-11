中國買澳洲產鐵礦石 FMG達成40億美元交易

在上海舉行的中國國際進口博覽會上，作為澳洲最重要的出口產品的鐵礦石貿易並未受到日益緊張的中澳關係影響。澳洲鐵礦石開採龍頭集團FMG（Fortescue Metals Group）與中國達成約40億美元的鐵礦石交易。

綜合大陸媒體報道，在中國國際進博會最後兩天，澳洲鐵礦石開採龍頭集團FMG與中國大陸達成約40億美元的鐵礦石交易。該集團與中國主要鋼鐵企業、採購夥伴和金融機構簽署了12份購買鐵礦石的諒解備忘錄。

9日，FMG集團重申與長期合作伙伴和大股東中國湖南華菱鋼鐵集團的交易，內容涉及鐵礦石的供應，同時與中國銀行達成了戰略合作關係。該公司未來的買家包括包頭鋼鐵集團、本溪進出口集團和凌源鋼鐵集團。

目前，中國購買了澳洲生產的鐵礦石80%以上，而澳洲鐵礦石供應佔中國整體供應的60%。到2020年，這一規模可能會達到800億澳元以上。《南華早報》報導指出，儘管該集團順利拿下出口中國的交易，但中澳關係依然處於緊張狀態，澳洲其他出口商品仍可能受到大陸限制。

該集團總裁基恩表示，中國強勁的鋼鐵生產需要持續的鐵礦石供應，這推動該公司第3季的出貨量升至4,430萬噸的新高。

另一家大型礦商力拓的生產數據也顯示，中國對澳洲鐵礦石的需求並未出現下滑。目前，中國的鐵礦石需求正處於創紀錄水平，但該公司也表示，隨着需求逐漸放緩，該公司的發貨量可能會放緩。