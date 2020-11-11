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國台辦：堅決反對台美任何官方往來和軍事聯繫

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，反對台美軍事聯繫。中新社
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，反對台美軍事聯繫。中新社

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，台海目前形勢嚴峻的根本原因是民進黨當局和「台獨」勢力謀「獨」挑釁，大陸對此堅決反對。大陸堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

她表示，大陸將堅持一個中國原則和九二共識，願為和平統一創造空間。

大陸國台辦周三舉行例行記者會。針對「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議」提到，要完善台灣同胞在大陸享受同等待遇的制度和政策，繼續支持台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加強兩岸基層和青少年交流。

朱鳳蓮表示，上述建議提出的有關部署明確了推進兩岸關係和平發展和祖國統一的目標，體現對台工作在民族復興進程中的戰略定位。她認為，「雙循環」經濟格局將為台胞台企在大陸發展提供更多機遇。

日前，台灣軍方高調宣布美國海軍陸戰隊已經登台，將教授台軍如何登陸作戰。朱鳳蓮表示，大陸堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

針對美大選後，兩岸有無機會重啟新契機？朱鳳蓮說，「沒有九二共識的基地，何來兩岸對話的大廈？企圖繞開九二共識，任何交往、對話都無從談起。」

她指出，奉勸民進黨當局不要再玩文字遊戲，欺騙島內民眾。只有真正從台灣民眾福祉出發，承認九二共識，停止勾連外部勢力和進行謀獨挑釁，以實際行動改善兩岸關係，才是正途。

朱鳳蓮強調，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，干擾和阻撓兩岸交流合作，推動一系列的謀獨行徑，勾連外部勢力進行挑釁，是造成當前兩岸關係緊張的總根源。民進黨當局只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀獨挑釁，兩岸關係才可能改善發展。

九二共識 民進黨 兩岸關係

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