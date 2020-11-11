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陸國台辦：今天雙11台灣民眾也會踴躍參與

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
日前閉幕的第三屆進博會，首筆5億美元採購意向訂單即安排由台灣企業簽訂。新華社
日前閉幕的第三屆進博會，首筆5億美元採購意向訂單即安排由台灣企業簽訂。新華社

今天是大陸「雙11」購物節，大陸國台辦發言人朱鳳蓮上午表示，去年，台灣是「雙11」期間購買金額增幅最大的一個地區，相信今年台灣民眾也仍然會非常踴躍參與。

朱鳳蓮表示，11月是大陸最火的網路購物季，今年「雙11」11月1號就提前啟動。根據預計，今年「雙11」期間將吸引超過8億境內外消費者，25萬品牌，500萬商家參與，是覆蓋面最廣、參與度最高的一屆。大陸國家郵政局預計，「雙11」期間日均快遞業務量將達到4.9億件，是平常業務量的2倍。

她說大陸有14億人口，其中超過4億是中等收入人群，是全球最大和最具潛力的消費市場。截止到今年6月，大陸的網路銷售用戶已經達到7.49億，其中電商直播用戶規模達到3.09億。蓬勃發展的大陸電商市場不僅為台灣民眾提供了便利服務，也為台企深耕大陸市場、拓展內銷提供了有力依託，創造了巨大商機。

為幫助台資企業拓展大陸內銷市場，今年大陸各部門、各地方政府採取了很多切實措施，包括指導舉辦多場「台資企業擴內銷」線上推介對接活動，協助台商台青利用「直播帶貨」、「短視頻」拓展大陸市場，也包括協商台商台企參加上海進博會。

在剛剛結束的浙台合作周期間，兩岸企業在數字經濟、金融等產業實現更多對接。新簽約台資項目38個，總投資額48.3億美元。在剛結束的第三屆進博會上，首筆5億美元採購意向訂單也是由台灣企業簽下的。

朱鳳蓮表示，隨著大陸經濟企穩復甦和積極構建新發展格局，大陸對全球經濟復甦增長的拉動作用進一步顯現。兩岸貿易特別是台灣對大陸出口逆勢增長。據海關總署統計，今年1至10月，兩岸貿易額達2,095.55億美元，增長13%。其中大陸對台出口482.12億美元，增長7.3%；自台進口1,613.43億美元，增長14.8%。

按照台灣方面統計，今年1至10月，台灣對大陸（含香港）出口額占台灣出口總額的比重為43.6%，其中10月達到44%。

朱鳳蓮說，這一組貿易資料充分表明，兩岸經貿合作符合市場經濟規律，具有強大的抗干擾能力，不是某些人某些勢力想「脫鉤」、想阻撓就能破壞得了的。

雙11 電商

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