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雙11前遭「襲擊」！ 大陸電商股一夜蒸發764億美元
就在中國電商購物節「雙11」前一天，為預防和制止平台經濟領域壟斷行為，大陸管理層面發布反壟斷新規，引發中國電商股價大跌。
受新規影響，在美國上市的「雙11」概念中國電商股10日股價紛紛走低，阿里巴巴美股下跌超過8%，京東下跌5.6%，拼多多也跌了近3%，達達集團跌超15%，合計市值蒸發764億美元。
綜合澎湃新聞網等報導，中國市場監管總局近日起草「關於平經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見。
在徵求意見稿中，明確了一系列濫用市場支配地位的行為，包括以不公平的高價銷售商品或以不公平的低價購買商品、以低於成本的價格銷售商品、無正當理由拒絕與交易相對人進行交易、無正當理由對交易相對人進行限定交易、無正當理由實施搭售或者附加不合理交易條件、無正當理由對交易條件相同的交易相對人實施差別待遇等。
其中，在判定是否構成限定交易時，徵求意見稿明確了四大因素，首要的便是「要求交易相對人在競爭性平台間進行『二選』或者其他具有相同效果的行為」。
需注意的是，同日市場監管總局官網發布的通報特別指出，在「雙11」促銷期間，強迫商家「二選一」等競爭失序問題突出。
受新規影響，在美國上市的「雙11」概念大陸電商股10日走低。
此外，10日在香港市場，阿里巴巴、京東、美團點評等巨頭股價也悉數下跌，一天蒸發市值接近人民幣4,300億元，其中美團跌10.5%，京東跌8.78%，阿里巴巴跌5.1%，騰訊跌4.42%，小米集團跌4.31%。
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