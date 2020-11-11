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創新紀錄！天貓雙11訂單峰值每秒58.3萬筆

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元，訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年紀錄。阿里巴巴／提供
2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元，訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年紀錄。阿里巴巴／提供

2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元（約新台幣1.6兆元）。訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年每秒訂單達54.4萬筆。

阿里巴巴公布，自2020年天貓雙11開幕（11月1日）至現在，旅遊（產品）目的地成交額增幅前五名為，上海、浙江、北京、江蘇、廣東。

11日開賣10分鐘，小米雙11全平台支付金額突破人民幣10億元（約新台幣44億元）。

阿里巴巴表示，11月11日全天，超過25萬品牌、500萬商家將帶著1,600萬款商品集體打折，為史上最多。其中，全球調貨100萬款熱銷商品，另外還有300萬款是與第一波完全不同、最新加入優惠的商品。

京東數據顯示，11日開賣9分鐘，累計下單金額突破人民幣2,000億元。

藍鯨財經報導，2020年京東11.11全球熱愛季於10月21日啟動預售，截至10月29日，預售訂單額年增108%，預售的品牌中有2,536個品牌訂單額年增逾100%。

京東11.11首日，平台成交額年增逾90%，其中，3C家電快消品等核心品類持續領跑全行業，時尚居家等品類高速成長。

雙11 人民幣 品牌

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