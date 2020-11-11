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支持經濟復甦 工銀澳門發行21億債券
中國工商銀行澳門分行（下稱工銀澳門）消息，工商銀行澳門機構9日公開發行了21億元（澳門元，下同）澳門都市發展金融債券，募集資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求，支持澳門經濟復甦。
據中新社報導，工銀澳門表示，本次發行的債券是首筆全本地化公開發行的澳門幣債券和銀行高級債券，開創了澳門幣商業債券公開發行的先例，為澳門幣資金投融資需求對接開闢了新管道，將給本地債券市場發展注入更多動能。
債券發行後，受到澳門社會各界的高度關注，市場認購踴躍，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳門中資企業，訂單金額超過45億元，超額認購2.2倍，最終發行利率確定為1.20%。
中國工商銀行澳門機構包括中國工商銀行（澳門）股份有限公司和中國工商銀行澳門分行。截至2020年6月底，中國工商銀行澳門機構總資產規模達到4160億元。
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