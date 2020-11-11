聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持經濟復甦 工銀澳門發行21億債券

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國工商銀行澳門分行（下稱工銀澳門）消息，工商銀行澳門機構9日公開發行了21億元（澳門元，下同）澳門都市發展金融債券，募集資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求，支持澳門經濟復甦。

據中新社報導，工銀澳門表示，本次發行的債券是首筆全本地化公開發行的澳門幣債券和銀行高級債券，開創了澳門幣商業債券公開發行的先例，為澳門幣資金投融資需求對接開闢了新管道，將給本地債券市場發展注入更多動能。

債券發行後，受到澳門社會各界的高度關注，市場認購踴躍，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳門中資企業，訂單金額超過45億元，超額認購2.2倍，最終發行利率確定為1.20%。

中國工商銀行澳門機構包括中國工商銀行（澳門）股份有限公司和中國工商銀行澳門分行。截至2020年6月底，中國工商銀行澳門機構總資產規模達到4160億元。

澳門 保險

延伸閱讀

台染疫風險低 星官員：樂於與台灣討論旅遊泡泡

養券利差沒了…套利變套損 券商怒喊「不玩了」

大選情勢逐漸明朗 風險債券動能轉強

央行：20家外資涉及炒匯

相關新聞

天貓雙11開賣30分鐘 成交額逾1.6兆

2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元（約新台幣1.6兆元）。開賣10分鐘，...

創新紀錄！天貓雙11訂單峰值每秒58.3萬筆

2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元（約新台幣1.6兆元）。訂單創建峰值達...

快訊！傳高通獲得華為晶片的供貨許可

市場傳出，一位接近華為內部的消息人士表示，高通已經得到供貨華為許可，如果屬實，這也意味著高通成為繼AMD、英特爾、台積電...

華為出售次品牌 喊價4,410億

華為擬以人民幣1,000億元（約新台幣4,410億元）將旗下低階智慧型手機品牌「榮耀」出售給手機經銷商神州數碼、深圳市政...

青島聯運中心 班列開通17條

運送集裝箱的貨車準備進入中國-上合組織地方經貿合作示範區青島多式聯運中心，該中心已開通17條國內外班列，成為上合組織國家...

發改委：確保「菜籃子」穩產保供

大陸國家發展改革委近日發出通知，要求毫不鬆懈抓好糧食和農業生產，全面抓好秋冬農業生產相關工作，統籌推廣加種冬季農作物，努...

東方風電首套 7MW海上風電機組發運

由東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製的首套DEW-D7000-186型永磁直驅抗颱風型海上風電機組，近日正...

疫情衝擊 預付式消費糾紛激增

近年來，預付式消費作為一種新型消費模式，在給消費者帶來便利和優惠的同時，也因商家倒閉或者「跑路」頻發，使消費者權益受到侵...

支持經濟復甦 工銀澳門發行21億債券

中國工商銀行澳門分行（下稱工銀澳門）消息，工商銀行澳門機構9日公開發行了21億元（澳門元，下同）澳門都市發展金融債券，募...

第三屆進博會閉幕 意向採購726億美元

第三屆中國國際進口博覽會10日下午閉幕。大陸商務部宣布進博會共達成意向採購726.2億美元，比上屆增長2.1%。

大陸力助外貿 祭出9大新措施

大陸國務院辦公廳日前印發「關於推進對外貿易創新發展的實施意見」，圍繞構建新發展格局，提出「五個優化」、「三項建設」和培育...

上海巡禮／規模創新高 日企的進博會算盤

連辦第三年的中國國際進口博覽會，今年疫情當頭，到上海共襄盛舉的各國參展企業大縮水，唯獨日本企業與眾不同，今年參展數量更多...

熱門新聞

交屋驚見6根巨柱 女屋主每年要為柱子繳數萬管理費

傳華為將以人民幣千億元出售「榮耀」手機業務 最快15日宣布

快訊！傳高通獲得華為晶片的供貨許可

大陸載人潛水器再創紀錄 成功下潛馬里亞納海溝10909米海底

路透：華為將以150億美元出售手機次品牌榮耀事業

陸文物局否決「重建圓明園」 告誡後人勿忘國恥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。