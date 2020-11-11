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東方風電首套 7MW海上風電機組發運

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
7MW海上風電機組，近日正式發運。圖／本報四川德陽傳真
7MW海上風電機組，近日正式發運。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製的首套DEW-D7000-186型永磁直驅抗颱風型海上風電機組，近日正式發運，由此也拉開了7MW海上風電機組批量交付的序幕。

DEW-D7000-186型永磁直驅風電機組，單機容量7兆瓦，葉輪直徑186米，是針對大陸大部分海域平均風速低、鹽霧腐蝕強、颱風強等特點，定製化研發的機組，也是目前大陸自主研製並投入批量生產的中低風速區域單機容量最大、葉輪直徑最大的抗颱風型海上風電機組，具備安全可靠性高、發電性能卓越、工程造價低、運維成本低等特點。

「東方風電」位於「重裝之都」四川省德陽市，自7MW海上風電項目啟動以來，他們克服了新冠疫情帶來的不利影響，攻克新產品、新工藝多項難題，不斷總結、優化製造工藝和流程，提升產出效率。今年3月，該機組順利完成總裝和各子系統調試，進一步驗證了東方風電在大功率海上風力發電機組研發、製造實力，有力保障了各項節點目標的順利實現。

颱風 疫情

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