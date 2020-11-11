疫情衝擊 預付式消費糾紛激增

近年來，預付式消費作為一種新型消費模式，在給消費者帶來便利和優惠的同時，也因商家倒閉或者「跑路」頻發，使消費者權益受到侵害現象凸顯。廣州市中級人民法院民事庭庭長陳冬梅10日稱，受新冠肺炎疫情影響，該市受理預付式消費案件數激增，而且，涉及行業範圍廣，群體性訴訟占一定比例。

據中新社報導，2017年至2018年，廣州法院受理預付式消費服務合約糾紛2025件。2019年1月至2020年9月，廣州法院受理預付式消費服務合約糾紛4632件。

陳冬梅稱，受疫情衝擊，部分商家（尤其是中小商家）的經營，出現關門停業、捲款失聯、破產等情況，導致消費者的預付款服務無法兌現。僅今年1至9月，廣州法院受理此類案件3047件，同比增長171.8%，審結近90%。

陳冬梅表示，一直以來，教育培訓、美容美髮、旅遊和健身等行業均是預付式消費糾紛的重點領域。近年來，隨著消費者消費方式的不斷改變，涉及餐飲、網購、網路遊戲、汽車行業等新興生活服務領域的案件數量也逐漸增多。爭議焦點主要集中在虛假宣傳的認定、預付款退還條件等方面。

「商家通過向社會公眾發放預付卡的方式，廣泛吸納會員，一旦商家的經營或服務出現問題，就會產生輻射效應，導致眾多消費者抱團維權，引發群體性訴訟。」據陳冬梅介紹，在涉預付式消費糾紛中，消費者通常面臨維權舉證難的問題。由於當前不少商家無證發卡、無照發卡、隨意發卡的情況較為常見，加之部分經營者不與消費者簽訂書面合約，或以口頭方式約定合同重要內容，因此當發生糾紛時，消費者難以舉證，陷入維權窘境。

對此，廣州中院一方面多管道多方式加強宣傳預付式消費的模式及特點，進行相關風險提示，與此同時，建議消費者自身應提高風險防範意識，要求經營者將服務內容、項目金額、使用期限等核心條款通過書面合約予以固定，並保留相關支付憑證、合約等重要證據。