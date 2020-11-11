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發改委：確保「菜籃子」穩產保供

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家發展改革委近日發出通知，要求毫不鬆懈抓好糧食和農業生產，全面抓好秋冬農業生產相關工作，統籌推廣加種冬季農作物，努力保障冬季「菜籃子」產品生產和有效供給。

據新華社報導，據「國家發展改革委辦公廳關於進一步做好秋冬季農業生產相關工作的通知」指出，當前，面對嚴峻複雜的疫情態勢和世界經濟形勢，科學統籌大陸常態化疫情防控和經濟社會發展，必須充分認識保障糧食安全和重要農產品供給的極端特殊意義，從秋冬種開始，採取有效政策措施，大力支持農業生產，加強農業綜合生產能力建設，努力做好糧食和重要農產品穩產保供工作。

通知要求，要把穩定和擴大播種面積作為今年秋冬種工作的首要任務。充分調動農民生產積極性，引導穩定小麥生產，確保種植面積基本穩定。進一步發揮長江流域光溫資源優勢，積極發展油用、菜用、花用、肥用、飼用等多種功能油菜，穩定油菜種植面積，提高油菜綜合生產效益。

南方地區要鼓勵利用冬閒田，擴大冬種馬鈴薯、蔬菜和綠肥等作物種植，引導農戶在當季作物收穫後在閒置土地中放養禽類，增加土壤肥力，降低來年蟲害發生率。北方地區要因地制宜發展設施農業，擴大農副產品供給，拓寬農民增收渠道。要有效發揮農機作用，推進深鬆深耕、秸稈還田等關鍵技術措施落地，提高整地播種質量。

冬季是蔬菜供應淡季。通知強調，各地要嚴格落實「菜籃子」市長負責制，把「菜籃子」產品穩產保供作為一項重要的政治任務來抓，確保「菜籃子」產品供應充足、價格穩定。統籌做好蔬菜生產流通佈局規劃，抓好「南菜北運」基地和北方設施蔬菜產區蔬菜生產，促進蔬菜總量和結構平衡。

充分利用訊息技術手段，通過農產品交易會、電商平台、直播帶貨等多種形式，促進產銷銜接，防止「菜籃子」產品出現「賣難」和脫銷斷檔。要加強今冬明春農田水利建設，切實加大地方政府債券等用於「三農」領域規模，優先保障重大水利、高標準農田等「三農」領域重大工程。

疫情 農民

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