大陸力助外貿 祭出9大新措施

大陸國務院辦公廳日前印發「關於推進對外貿易創新發展的實施意見」，圍繞構建新發展格局，提出「五個優化」、「三項建設」和培育外貿新動能等九大支持外貿發展新舉措。分析人士認為，一系列新舉措的發布，不僅有利於穩住外貿基本盤，也有助於培育新形勢下中國參與國際合作和競爭的新優勢。

據新華社報導，今年以來，受新冠肺炎疫情疊加世界經濟衰退影響，全球貿易「寒意漸濃」，中國貨物貿易進出口卻連續5個月正增長，外貿發展恢復態勢良好。

置身複雜嚴峻的外部環境，如何進一步挖掘外貿潛力、促進外貿穩中提質、推動國際貿易合作，事關中國經濟社會發展大局，也關乎全球經濟復甦。

「促進外貿創新發展」——正在上海舉行的第三屆進博會上，大陸國家主席習近平在開幕式主旨演講中明確提出這一擴大開放舉措，並亮出了「挖掘外貿增長潛力」、「推動跨境電商等新業態新模式加快發展」、「壓縮《中國禁止進口限制進口技術目錄》」等支持外貿具體措施。

可以說，此次大陸國務院推出九大支持外貿舉措恰逢其時，展現新起點上推進外貿創新發展的「路線圖」。

創新開拓方式，優化國際市場布局；發揮比較優勢，優化國內區域布局；加強分類指導，優化經營主體；創新要素投入，優化商品結構；創新發展模式，優化貿易方式；創新運營方式，推進國家外貿轉型升級基地建設；創新服務模式，推進貿易促進平台建設；創新服務渠道，推進國際營銷體系建設；創新業態模式，培育外貿新動能……。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，九大舉措中，「優化國際市場布局」和「優化國內區域布局」兩項舉措頗為引人關注。這與中國著力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，一脈相承。

「雙循環離不開外貿。」白明說，在全面擴大開放背景下，打造外貿新優勢有助於提升中國在國際競爭中的話語權和主動權。

此外，國辦意見明確提出要「推進貿易促進平台建設」，包括辦好進博會、廣交會等一批綜合展會。中國搭台，世界合唱。以進博會為例，據中國國際進口博覽局副局長孔福安介紹，在第三屆進博會展期貿易投資對接會期間，線上線下共有來自64個國家的674家展商、1351家採購商參會，目前已達成合作意向861項。一系列數據印證著中國大市場給全球貿易投資帶來的機遇。

作為全球第一大貨物貿易出口國，中國的外貿發展對全球至關重要。「十三五」收官，「十四五」將啟。「相關新舉措必將進一步提升中國外貿的韌性，釋放出中國外貿的活力和信心，表明中國正在自主創造機會向貿易強國進軍。」白明說。