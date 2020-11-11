第三屆進博會閉幕 意向採購726億美元

第三屆中國國際進口博覽會10日下午閉幕。大陸商務部宣布進博會共達成意向採購726.2億美元，比上屆增長2.1%。

「把展品變商品，把展商變投資商」，中國國際進口博覽局副局長、上海國家會展中心董事長孫成海在進博會閉幕的新聞記者會上強調，進博會效應將持續不斷，傳遞中國堅定擴大開放、讓全球共享中國大市場。

為期六天的第三屆進博會10日閉幕，大陸商務部統計，累計進場61.2萬人次，在疫情防控常態化下，進博會是今年舉辦規模最大、參展國別最多、線上線下衕步舉辦的國際盛會。

中國國際進口博覽局副局長孫成海並透露，第三屆進博會閉幕當天，已經有數百家指標企業預約參展明年的第四屆進博會，他強調，將幫助企業參展進博做大做強。