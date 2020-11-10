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進博會閉幕 達成意向採購726.2億美元
第三屆中國國際進口博覽會今（10）日下午閉幕。大陸商務部宣布進博會採購成績單，共達成意向採購726.2億美元，比上屆增長2.1%。
「把展品變商品，把展商變投資商」中國國際進口博覽局副局長、上海國家會展中心董事長孫成海在進博會閉幕的新聞發布會上強調，進博會效應將持續不斷，傳遞中國堅定擴大開放、讓全球共享中國大市場。
為期六天的第三屆進博會10日閉幕，大陸商務部統計，累計進場61.2萬人次，在疫情防控常態化下，進博會是今年舉辦規模最大、參展國別最多、線上線下衕步舉辦的國際盛會。
中國國際進口博覽局副局長孫成海並透露，第三屆進博會閉幕當天，已經有數百家指標企業預約參展明年的第四屆進博會，他強調，將幫助企業參展進博做大做強。
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