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華為出售榮耀給深圳官方等企業 分析師：或不再受美制裁

中央社 / 台北10日電

路透社報導，中國電訊設備商華為將以人民幣1000億元（約新台幣4347億元）的價碼，出售旗下品牌「榮耀」給神州數碼和深圳市政府支持的企業。分析指，此舉將使「榮耀」不再受美國制裁。

「榮耀」是華為於2011年成立的子品牌，2013年開始獨立運作，主打平價手機市場，也生產筆電、平板電腦等產品。

路透社10日引述知情人士指出，這項計畫是因美國制裁，讓華為必須聚焦在高階智慧型手機和企業導向業務。

知情人士也指，這顯示即便美國出現政權轉移，仍不會立即改變對華為的態度。

報導表示，這項全現金交易將包括幾乎全部的「榮耀」資產，比如：品牌、研發能力和供應鏈管理等。華為最快將在15日宣布這項消息。

報導也引述消息指，神州數碼將成為這個交易實體的前2大股東，握有近15%的股份。神州數碼是華為主要的經銷商之一，也和後者在雲端運算等領域有所合作。

消息指，至少還有3家由深圳市政府支持的投資公司會參與這次交易，每家公司將分別握有10%至15%的股份。

消息稱，成交後，「榮耀」將保有大部分管理團隊和7000多名員工，並計劃在3年內上市。

美國商務部5月將華為列入「實體清單」，8月再祭出更嚴厲措施，所有採用美國技術或設備生產的廠商，未經美國政府批准，都不能向華為提供晶片。一般認為，這項制裁重挫華為的高階智慧型手機及5G業務。

報導引述分析師表示，華為撤資，意味著「榮耀」將不再成為美國制裁的目標。

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