中國推晶片自主 IC專家：防封閉思想極端主義

美國對中國半導體的圍堵，點燃中國地方半導體「大躍進」。中國IC領域專家魏少軍日前在一場論壇上直言，中國不能用替代思維作為高科技發展的主旋律，要防止極端主義和封閉思想。

香港01報導，中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長、北京清華大學教授魏少軍6日在深圳舉行的「全球高科技領袖論壇─全球CEO峰會&全球分銷與供應鏈領袖峰會」上表示：「中國半導體火熱的有點過頭，有點不像話」。

他說，「我們有太多的壓力要釋放，但我們今天的做法是否做對了？中國已經融入全球技術體系，不能走回頭路。有人呼籲我們要另搞一套，我認為這個想法是錯誤的」。

魏少軍指出，中國要成為半導體行業的領袖還需要很長時間，並且要防止極端主義和封閉發展的錯誤思想，「我希望中國半導體行業發展的主旋律開放合作不要改，而不是國產替代思維。中美半導體產業在競爭中合作才能發展」。

魏少軍過去一段時間也提到全面「國產替代」不可行。陸媒報導，魏少軍6月在上海自貿區臨港新片區舉辦的半導體產業發展高峰論壇上表示，「國產替代」這種喊口號式的言論，對中國半導體產業發展會帶來非常負面的影響。

他當時說，中國生產了全球絕大部分的電子資訊產品，早已融入全球，晶片在美國設計、台灣加工、馬來西亞封裝，最後送到中國生產分發全球，這種全球化的大趨勢沒有變。「在這些沒有變的大趨勢下，別的東西想變也很難」，而「中美雙方的較勁對全球半導體產業都會帶來非常大的負面影響。」

美國民主黨候選人拜登日前宣布勝選，外界多預測拜登上台後的中美關係會稍緩和，但美國對中國華為、中芯國際等科技公司的禁令是否放鬆，仍眾說紛紜。