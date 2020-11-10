快訊

去考公務員？人力流動率超乎想像 戳破公職「鐵飯碗」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為上訴暫勝 瑞典法院叫停5G禁令

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
斯德哥爾摩行政法院9日出台臨時禁令，叫停瑞典5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。法新社
斯德哥爾摩行政法院9日出台臨時禁令，叫停瑞典5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。法新社

斯德哥爾摩行政法院9日出台臨時禁令，叫停瑞典郵政和電訊管理局（PTS）10月20日在5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。斯德哥爾摩行政法院指出，由於此決定給華為權益帶來影響，華為有權對該決定提出上訴，因目前案件結果不明朗，決定頒發臨時禁令，暫停適用頻譜拍賣決定中有關華為的部分。

央視新聞報導，瑞典郵政和電訊管理局10月20日發布5G頻譜競拍條件稱，電信商不能使用華為的產品。華為於11月6日對PTS此一決定提出上訴，包括申請臨時禁止令。

斯德哥爾摩行政法院宣布的是臨時禁止令，但仍未就華為的實質陳述做出判決。瑞典郵政電訊管理局9日發布公告，原本在10日進行的頻譜拍賣將推遲，將分析行政法院的裁決，審查盡快可以進行拍賣的可能性。

據了解，瑞典多家電信公司在其4G和5G網路中與華為有合作，如果不使用華為設備，將可能帶來巨大的額外成本，並造成5G部署大幅延遲。

瑞典 央視

延伸閱讀

杜魯多冀拜登施壓中國 促釋放兩加拿大人

小米賣贏蘋果 躍全球三哥

先發制人？傳三星將提前推出旗艦機 攫取華為市占

華為控告美16部門 拖延公開孟晚舟案文件

相關新聞

日本蔦屋書店中國迅速展店 外界拿誠品比較

日本蔦屋書店在中國的首家分店10月於浙江杭州開幕後，始終維持高人氣，其中期目標是在中國開設1100家分店。外界探究其特色...

華為上訴暫勝 瑞典法院叫停5G禁令

斯德哥爾摩行政法院9日出台臨時禁令，叫停瑞典郵政和電訊管理局（PTS）10月20日在5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。斯...

陸監管變化影響？馬化騰退出財付通法定代表人

騰訊旗下第三方線上支付平台「財付通支付科技有限公司」9日發生工商變更，騰訊創辦人馬化騰退出法定代表人職務，由副總裁林海峰...

豬肉價格轉降等影響 陸10月CPI年增0.5%漲幅回落

大陸國家統計局10日公布10月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，漲幅較上月回落1.2個百分點。大陸國家統計局城市司高...

豬肉跌價 大陸10月CPI降至0.5% 為逾十年新低

大陸國家統計局周二公布，10月消費者物價指數（CPI）僅較去年同期上漲0.5%，年增率來到逾十年來新低。這主要是受食品價...

上海特斯拉 明年產量倍增

大陸科技媒體36氪報導，特斯拉上海廠明年的生產計畫已經出爐，多名行業人士透露，2021年特斯拉上海超級工廠計畫生產約55...

在岸人民幣 升破6.6關卡

在岸人民幣兌美元昨（9）日下午收盤6.5728元，升破6.6關卡，中間價漲167點，兩者均創下逾28個月新高。

特斯拉攻大陸內需 價格具競爭力

特斯拉上海廠明年產能大增，隨著上海廠加速採購本土化零件，其生產成本將會進一步下降，銷售價格也將更具競爭力，尤其55萬輛產...

大陸茶葉「華爾街」直播擴大銷售

作為中國大陸最大的茶葉批發市場，廣州芳村涵蓋了南方茶葉市場、古橋茶街等幾十個市場主體，經營商戶近萬，被譽為中國大陸茶葉「...

大陸擬建立 泛亞太破產重整中心

為支持和保障深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，大陸最高人民法院9日發布實施一份司法意見，共33條，其中提出探索建立...

陸老年需求轉向發展型 分類更細化

近年來，中國大陸老年人對健康養老服務需求日益強烈。老年人的需求正從「生存型」往「發展型」變化，老齡產業發展呈現市場、客群...

國泰航空重組 資金穩健 明年料不裁員

國泰航空有限公司（國泰）主席賀以禮9日在香港立法會會議中表示，國泰資本重組及開放債務市場後，財務狀況及流動資金穩健，預計...

熱門新聞

弟將價值630萬元49張遊戲王卡丟魚缸 險害姐姐婚事告吹

交屋驚見6根巨柱 女屋主每年要為柱子繳數萬管理費

婆婆流連街頭、住垃圾屋靠街坊救濟 查後揭是千萬炒樓王

孫亞夫：台海處於最緊張時刻 中國要有戰略定力

國際製藥巨頭輝瑞：中國2年內將參與公司8成研究

習近平未賀拜登 陸提國際慣例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。