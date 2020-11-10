華為上訴暫勝 瑞典法院叫停5G禁令

斯德哥爾摩行政法院9日出台臨時禁令，叫停瑞典郵政和電訊管理局（PTS）10月20日在5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。斯德哥爾摩行政法院指出，由於此決定給華為權益帶來影響，華為有權對該決定提出上訴，因目前案件結果不明朗，決定頒發臨時禁令，暫停適用頻譜拍賣決定中有關華為的部分。

央視新聞報導，瑞典郵政和電訊管理局10月20日發布5G頻譜競拍條件稱，電信商不能使用華為的產品。華為於11月6日對PTS此一決定提出上訴，包括申請臨時禁止令。

斯德哥爾摩行政法院宣布的是臨時禁止令，但仍未就華為的實質陳述做出判決。瑞典郵政電訊管理局9日發布公告，原本在10日進行的頻譜拍賣將推遲，將分析行政法院的裁決，審查盡快可以進行拍賣的可能性。

據了解，瑞典多家電信公司在其4G和5G網路中與華為有合作，如果不使用華為設備，將可能帶來巨大的額外成本，並造成5G部署大幅延遲。