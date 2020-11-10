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豬肉跌價 大陸10月CPI降至0.5% 為逾十年新低

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸豬肉價格在連漲19個月後，10月首次出現下跌，使得大陸當月CPI增幅大降。中新社
大陸豬肉價格在連漲19個月後，10月首次出現下跌，使得大陸當月CPI增幅大降。中新社

大陸國家統計局周二公布，10月消費者物價指數（CPI）僅較去年同期上漲0.5%，年增率來到逾十年來新低。這主要是受食品價格下滑，尤其是豬肉跌價影響所致。

大陸10月CPI年增率不僅是今年新低，更是2009年10月以來最低值。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，10月，大陸各地區各部門繼續做好「保供穩價」工作，市場供求總體穩定。從月比來看，10月CPI下降0.3%。其中，食品價格由前月上漲0.4%轉為下降1.8%，影響CPI下降約0.41個百分點。

食品中，生豬產能持續恢復，豬肉供給持續改善，價格下降7.0%，降幅比上月擴大5.4個百分點；雞蛋和鮮菜供應充足，價格分別下降2.3%和2.1%。

10月非食品價格也僅上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。此外，受國際原油價格波動影響，汽柴油價格分別下降2.3%和2.6%。

董莉娟指出，從年比看，10月CPI上漲0.5%，漲幅比上月回落1.2個百分點。年比漲幅回落較多，主要是受去年同期比較基期較高，以及豬肉價格由升轉降的影響。其中，食品價格上漲2.2%，漲幅比上月回落5.7個百分點，影響CPI上漲約0.49個百分點。

董莉娟表示，大陸豬肉價格在連續上漲19個月後首次轉降，下降2.8%；雞蛋、雞肉和鴨肉價格也分別下降18.3%、13.2%和6.5%，降幅分別擴大0.6、4.1和1.8個百分點。

另，大陸10月生產者物價指數（PPI）年比下降2.1%，月比持平。董莉娟稱，隨著大陸國內工業生產持續恢復，10月工業生產價格總體平穩。

從年比看，主要行業中，價格降幅收窄的有煤炭開採和洗選業，下降5.5%，收窄2.0個百分點；燃氣生產和供應業，下降5.4%，收窄0.1個百分點。價格降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降30.4%，擴大4.2個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降18.5%，擴大1.6個百分點。

CPI 油價 豬價

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