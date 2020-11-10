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上海特斯拉 明年產量倍增

經濟日報 / 記者林汪靜／綜合報導
特斯拉上海廠明年計畫生產55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型以及25萬輛Model Y，整個產量比今年高出一倍。（中新社）
特斯拉上海廠明年計畫生產55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型以及25萬輛Model Y，整個產量比今年高出一倍。（中新社）

大陸科技媒體36氪報導，特斯拉上海廠明年的生產計畫已經出爐，多名行業人士透露，2021年特斯拉上海超級工廠計畫生產約55萬輛汽車，包括30萬輛Model 3車型以及25萬輛Model Y，整個產量比今年高出一倍。

對於特斯拉上海工廠明年計畫生產55萬輛汽車，特斯拉方面回應，感謝大家的關注，大陸工廠進展順利，具體的產能等數字現在無法對外公布，將持續為中國市場提供優質產品，擴大服務，有進一步消息會盡快跟大家溝通。

消息人士透露，明年特斯拉上海工廠生產的55萬輛汽車中，將有10萬輛Model 3和1萬輛Model Y用於出口，特斯拉已向核心零件的供應商發出訂單。

同花順財經分析，特斯拉上海廠產能快速提升，一方面是因為上海超級工廠第二期進展順利，預計將於今年底完成。

另一方面，獲得部分海外訂單也推動產能擴張。有機構預測，特斯拉明年在全球將銷售約90萬輛汽車，這表明，在國外疫情影響下，上海廠將承擔特斯在全球超過一半的產能任務。

澎湃新聞報導，公開資料顯示，特斯拉上海工廠全部建成營運後，年產能將達50萬輛純電動車。

今年特斯拉上海工廠產能爬升速度極快，工廠年初規劃的設計產能為年產15萬輛，但是到了今年10月22日，特斯拉第3季財報顯示，上海超級工廠Model 3的產能，已經增加至每年25萬輛了。

特斯拉公司副總裁陶琳曾表示，上海超級工廠二期進展的非常順利，預計今年底將會完成建設，明年第1季有望實現Model Y車型量產。

大陸工信部5日發布的「道路機動車輛生產企業及產品公告」（第338批）的車輛新產品公示清單顯示，大陸國產特斯拉Model Y已完成大陸工信部申報，這也意味著Model Y量產之後，上海工廠整體產能將進一步大增。

特斯拉執行長馬斯克今年10月在公司內部郵件向員工表示，今年仍有望生產50萬輛汽車。

資料顯示，特斯拉在今年前三季已交付約31.8萬輛汽車，這意味著第4季特斯拉需要至少交付18.2萬輛才能完成目標。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

特斯拉 上海 馬斯克

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