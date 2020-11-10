電商主播熱門 求職者增110.7％

「雙十一」將至，BOSS直聘9日發布的「2020電商主播求職狀況調研報告」顯示，電商主播職位對人才吸引力激增，期望從事電商主播崗位的求職者較去年同期增長110.7%。

中新社報導，數據顯示，今年上半年，大陸全國電商直播超1000萬場，活躍主播數超40萬，上架商品數量超2000萬，直播帶貨成為電商發展新引擎。

報告稱，電商主播頭部效應明顯，90%以上流量緊握在頂級達人主播手中。BOSS直聘調研數據顯示，47.6%的達人主播全網粉絲不足1萬，9.5%的達人主播粉絲量超過10萬。為店舖提供直播帶貨服務的主播人群逐漸壯大。達人主播僅占電商直播的22.2%。

BOSS直聘研究院數據顯示，從「618」到「雙十一」，電商主播的平均招聘月薪為10636元（人民幣，下同），和去年同期10570元的平均月薪相比，漲幅僅0.6%。不過，在平均薪資基本不變情況下，電商主播職位求職規模較同期翻番。

從薪資分布情況來看，主播收入兩極分化極為明顯，主播月收入主要集中在8000元-15000元的範圍內，月收入不足5000元的人數多於月薪超過3萬元的人數，也促使電商主播職位人才流動率居高不下。

在有相關經驗意向求職者中，逾七成認為「顔值」不是電商主播必備條件，對帶貨效率幫助不大。電商直播吃「青春飯」是期望求職者主要擔憂之一。逾半意向求職者認為遲早轉行。一位計畫從事電商主播的求職者坦言，如沒成為頭部主播，自身又缺乏過硬技能，未來轉型或跨行可能非常困難。